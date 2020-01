Farts de ple dret

Cinc dels tretze consellers del Consell són llicenciats en dret. Jo no vaig acabar els estudis de dret. La raó principal, tot i que n’hi pot haver d’altres, és que no els vaig començar. De fet, mai no vaig tenir cap intenció de fer-ho. El dret és una disciplina oberta a la interpretació. Açò no evita que una persona sense cap idea del tema se sorprengui, amb traces d’indignació, quan un informe jurídic intern emès per clarificar una situació provoca discussions i interpretacions diverses del seu contingut basades en la polisèmia del verb resoldre entre l’equip de govern, amb un llicenciat per partit, i el PP, que en té dos. Sobretot, perquè és una magnífica, legalíssima i constitucional manera de perdre el temps.

A vostè li semblarà, com a servidor, que en el tema de la carretera ja comencen a sobrar informes, discussions i juristes com a tals, i que és moment ja de decidir, de tancar la controvèrsia d’una obra que ens té a tots farts a doble nivell, que va per la tercera legislatura i arribarà a una quarta. Però, precisament, el que sembla és que a l’equip de govern n’hi falten encara més, d’informes, per poder executar la seva voluntat demolidora amb les esquenes jurídicament cobertes, amb l’afegit que dins el tripartit n’hi ha que són Més propensos que altres a no deixar res dret.

Malgrat no ser advocat per les raons abans esmentades, crec, en contra del que diu l’informe intern (o no), que és just que Airtificial tingui dret a la rescissió del contracte de redacció del projecte, amb compensació, almanco moral, per danys i perjudicis. L’empresa va estar 18 mesos varada i amb rumbs canviants en un mar de dubtes polítics. Perquè Airtificial som tots. Amb més mesos d’espera, més incomprensió sobre què està passant realment, més danys i perjudicis, més empipats de ple dret, i amb més ganes de resoldre ja, en qualsevol sentit legal del verb resoldre, el futur dels dos ponts. Ara ja toca. Diuen que serà prest. Doncs si pot ser a les vuit del matí, millor que a les vuit i mitja.