La mentira y la memoria

Los miembros del gobierno deberían de haberse dado ya por enterados que frente a ellos tienen a la oposición, y que el trabajo de esta consiste en fiscalizar lo que hace o lo que no hace el gobierno. Deberían saber sobre todo los que ahora están en el gobierno pero por los años que llevan en el oficio han estado también en la oposición, que es mala cosa que casi siempre lleva consecuencias que a un ministro se le cace en un renuncio, deberían de tener claro para cuando se tercie que el oficio de mentir es exigente, y que la primera norma del mentiroso es tener buena memoria, exquisita diría yo, si no le van a cazar en la primera de cambio.

No se puede decir que no se ha estado en los toros para una hora más tarde decir que a Pepeillo tenían que haberle dado una oreja; no se puede decir que la capa de la corrida era de toros cárdenos tipo Victorino y al día siguiente decir que había un jabonero y un colorao ojo de perdiz, porque algo de esa corrida contada de esa manera es a todas luces mentira. Además hace muy bien la oposición si tiene pillado a quien intentó engañarlos por las partes blandas, y hará bien en no soltar presa hasta hacerle pagar su torpe embuste.

Alguien que sabía de estas cosas dijo: si no quieres que se sepa no la hagas, porque además al embustero sin clase, le suele pasar al darse cuenta que ha metido la pata, que intente sacarla, lo malo es que se azare y acabe metiéndola hasta el corvejón como suele suceder.