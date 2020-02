Després d’haver fet un curs intens, de tractar a fons com ens ha afectat i què hem de tenir en compte envers el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) que va entrar en funcionament fa més d’un any, he arribat a la conclusió que «madona és morta». Tinc en compte munts i munts de situacions, però quan es tracta de mi, em sento totalment desprotegida.

La darrera vegada que vaig treure la tarja d’embarcament, un dels passos em va preguntar si desitjava facturar la bicicleta, i el preu que em suposava fer-ho. Abans, no m’havia succeït mai. Han esbrinat que tinc una nova amiga de 2 rodes?

I aquesta pregunta, condueix les d’altres: Saps com protegir-te a Internet? Respectes als altres usuaris tant com ells a tu? Actualitzes les contrasenyes i els dispositius? Com ens ha afectat i què hem de tenir en compte? Hi ha moltes qüestions que ens podem fer envers els nostres hàbits a la xarxa.

Un dels jocs didàctics que es proposen a les aules de secundària en el marc del Dia de la Internet Segura (11 febrer) és el Qui? On? Com? És una variant del popular joc de taula Cluedo, i en lloc d’un assassinat, el misteri que s’ha de resoldre és un cas de ciberassetjament. L’objectiu és sensibilitzar i saber localitzar els 5 mals dels canals digitals: avergonyir, amenaçar, difamar o suplantar la identitat. El cinquè és la difusió de qualsevol tipus d’informació personal, certa o falsa, sense autorització. L’antiga xafarderia. Sí, fa mal.