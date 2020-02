Sempre és interessant trobar-te articles que parlen de Menorca, fora de Menorca. En aquest cas ha estat a l’edició d’hivern de la revista «Argo», que edita el Museu Marítim de Barcelona on m’hi vaig topar amb un parell mentre la fullejava. D’una banda, un reportatge a la secció Llevem l’Àncora signat per la periodista Marga Font, on explicava la seva experiència en primera persona després de recórrer un tram del Camí Cavalls, que transcorria entre el port d’Addaia i el far de Favàritx.

De l’altra, una entrevista al meteoròleg Tomàs Molina, on confessava el seu amor per la nostra illa durant els estius que passa a Fornells i la seva gran afició a la navegació en forma de vela lleugera amb la modalitat de Laser, que practica a la badia. També destacava les seves incursions com a tripulant de creuer a la coneguda Ruta de la Sal.

He de dir que tant un text com l’altre alimentaven les ganes de circumval·lar tota l’Illa o de venir a practicar els esports de mar durant les vacances, però no ho feien des de la recomanació directa sinó més aviat, des d’una conclusió a la que arribaves a l’acabar el text.

I és que no sempre és qüestió de fer un anunci d’allò que ens interessa donar a conèixer perquè tothom sap que la recomanació del boca-orella i no del boca a boca, com moltes vegades sento a dir, resulta molt més eficaç.