El Brexit ha llegado

Que el Reino Unido haya dejado de ser europeísta me parece una mala noticia, pero se veía a venir cuando a Cameron se le ocurrió lo del referéndum, pero aun antes cuando no aceptaron la comunidad del euro. Los ingleses siempre han querido tener un plus diferenciador ¿que todo el mundo conduce por la derecha? Ellos, sin que exista una razón que lo justifique, conducen por la izquierda. Y eso no es una cosa baladí y si no pruebe a coger un coche que tenga el volante a la derecha, por más que en puridad todo es acostumbrarse. Yo he conducido en Cuba, en Francia, en Portugal, en África y solo en Inglaterra he tenido que prestar una especial atención porque la mente no se hace de hoz y coz a entenderse con un tráfico diferente al que uno esté acostumbrado. Extrapolando mucho el ejemplo, pruebe usted a comer o a escribir con la mano izquierda y salvo que sea zurdo o ambidiestro, ya verá que difícil (creo que el ejemplo que he puesto es exagerado).

Me pregunto cómo han necesitado los ingleses tres años para hacerse separatistas, quizá porque una importante parte de su población no estaba ni está de acuerdo, pero ahora ya está hecho. Han pasado de no conducirse por la izquierda ni por la derecha, ahora van a conducirse solos. Si les fuera bien podría llegar a ser en Europa un modelo a imitar y eso trabucaría muy mucho la ya de por sí difícil Unión Europea.

El nuevo modelo inglés ha nacido trayendo bajo el brazo alguna causa-efecto que con el tiempo ya se verá, por ejemplo respecto al turismo que para España es tan importante, aunque según dicen los que saben de estas cosas, no tienen por qué. Ya veremos.

¿El separatismo catalán guarda alguna relación aunque sea meramente filosófica con el salirse de Europa que acaba de consumar el Reino Unido? Para mí ninguna, son cosas completamente diferentes, por más que el personal se lía mucho. Ayer mismo andaba yo en una tahona, que dicho sea de paso hacen un pan buenísimo, además por encargo lo mismo te asan en horno de leña un cochinillo que un cordero. Allí estábamos 5 o 6 personas. Una señora muy tuneada como de tiros largos dijo: los catalanes no dan con la clave para salirse de España, mientras que los ingleses se han salido de Europa y sin necesidad de armar la que arman los catalanes, total para tener a sus líderes o huidos por Europa o en la cárcel. –Verá Sra. No es lo mismo.– –Pues yo no lo veo tan diferente, los catalanes quieren salirse de España y los ingleses han querido salirse de Europa ¿dónde está la diferencia?– –Verá Sra. los ingleses con lo del ‘Brexit’ no suspiran por una república, los catalanes sí, y si me apure le diré más, catalanes hay que si pudieran cogerían Catalunya bajo el brazo y se irían a otra parte del mundo, pero eso no se consigue por muchos referéndum que se hagan ni creo que lo permitiera Dios, porque entre otras cosas, Dios nunca se arrepiente de lo que hace, así que no les queda otra que estar con España, si no en el sentir, sí que físicamente, no como el Reino Unido que ya pueden conducir por la izquierda, por la derecha o por el centro.

¿Qué efecto tendrá el ‘Brexit’ en el Reino Unido y en España cuando acabe ese tiempo que se han dado hasta el 2021? Si no ponen tratados correctores los tendrá, por ejemplo en el pasaporte, en la tarjeta de residencia, cartilla sanitaria, etc. etc.

No sé si el Reino Unido se ha dado cuenta cabalmente que el ‘Brexit’ es una postura sin retorno, tanto si les va bien (ojalá) como si les va mal.

No acabo de entender que les ha llevado a tomar esta postura tan drástica. Europa «ens roba» no puede ser, tiene que haber otro motivo. Lo que sí es cierto es que es un tema que no solo les afecta a ellos, creo que afecta a todos los europeos.