Tancar salons de joc

Actualment, hi ha un total de 148 salons de joc, 4 bingos, 3 casinos i un local específic d’apostes a Balears, i el Consell de Govern ha aprovat recentment la suspensió de la concessió d’autoritzacions per a l’obertura de nous establiments. Una juguesca valenta, si tenim en compte l’elevada transcendència del sector, social i econòmica. L’exposició de motius de la pròpia Llei, assenyala que genera més de quatre mil llocs de treball, i un volum d’ingressos per taxes fiscals i administratives d’aproximadament 32 milions d’euros.

Tot i que la pròpia legislació ja determina els espais on es poden obrir locals d’aquests tipus, lluny d’equipaments sanitaris i educatius, així com d’altres blindatges, la normativa és insuficient. Podria succeir, per exemple, que des de la petició d’obertura fins a la posada en marxa, s’hagués instal·lat en la mateixa zona una entitat veïnal, un centre cívic, d’atenció a persones amb diversitat funcional, o un cinema. Què va ser primer: l’ou o la gallina?

Ara toca moure fitxa als ajuntaments. L’administració més propera al ciutadà pot contemplar un pla especial per suspendre la concessió de llicències d’instal·lació i redactar un instrument urbanístic que redueixi els locals existents. Promoure nombroses mesures que defensin la salut de les persones.

El joc patològic és l’única addicció comportamental reconeguda oficialment en aquests moments per l’OMS, ofeguem-la entre tots. Apostem per tancar-los?