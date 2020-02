Tecnología china

Las grandes empresas de la construcción española deberían de darse una vuelta por la zona de China dónde son capaces de construir un hospital para 1000 pacientes y tenerlos hospitalizados mientras dure el tratamiento, y el último lo han construido en menos de 14 días, que se dice pronto. En España un hospital así será fácil que no se levante en un lustro, y una vez pasados esos cinco años, cuando se inaugure, tampoco será raro que no falten algunos adelantos de tipo médico, por lo que al paciente habrá que darle traslado a otro hospital que sí tenga ese instrumental. Aunque seguramente tendrá que esperar semanas, cuando no meses, para que al paciente-paciente se le atienda. A todo eso el principio de la medicina que nos advierte que en el tratamiento precoz está gran parte del éxito de muchas patologías, se habrá esfumado por el desagüe de una larguísima lista de espera, en algunos casos de verdadera vergüenza ajena.

En cuanto a esa proeza tecnológica china de construir un hospital en menos de 14 días, conviene solo sea para que se nos encoja el espíritu patrio por la impotencia hacer un análisis de aproximación al «milagro» de la industria de la construcción en ese país.

Antes debo decir que aquí cuando por lo que sea debemos modificar un gran edificio, no nos andamos por las ramas, tiramos de marro, piqueta y máquina troncha techos y convertimos al edificio que se tardó cinco años en construir en un montón de escombros, para acto seguido descombrarlo, hacer nueva cimentación y continuar con el largo periplo de una nueva construcción. En China construyen un hospital a sabiendas que tienen que desmontarlo para volverlo a montar como si fuera un gigantesco mecano, que guardan en enormes almacenes. Luego si un día surge el problema, montan el mecano en 14 días, mucho menos tiempo que aquí tardamos en la lista de espera para que nos hagan una exploración de colon, para descartar posibles pólipos cancerígenos.

Sin que lo de China sea mejor que lo nuestro, algo sí que parece obvio, en algunas cosas no sería malo que tomásemos nota, porque quizá lo nuestro sea notoriamente mejorable, y todo lo que ayude a mejorar enquistadas situaciones, debe de ser tenido en cuenta. Por ejemplo, la población pendiente de que se le atienda en un hospital merece la pena de ser por lo menos explorado, reducir las largas esperas, eso ayudaría en el agravamiento de patologías que avanzan contra el calendario, incluso que avanzan contrarreloj. Ya sé que eso es fácil de decir y que ni siquiera resulta brillante anunciarlo, pero supongo que tampoco la tecnología china se les ocurrió de un día para otro construir módulos y guardarlos para en caso de necesidad montar el edificio que se necesite, sea un hospital o sea una oficina de correos. Fíjense en el siguiente dato: necesitaban un puente y fueron capaces de montarlo en menos de cinco horas.