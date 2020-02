Nominaciones varias

20-II-20 Jueves

Agradable comida del Círculo de Economía en Ciutadella (buen ambiente, mejor ‘rollo’), con el notario y escritor Juan José López Burniol, uno de los intelectuales de referencia en nuestro país de países, nada sospechoso de independentismo, ni siquiera de nacionalismo light. Según el notario, Pedro Sánchez y el Estado van en serio en la iniciativa de la mesa de diálogo, toda una oportunidad histórica, que para ser efectiva, nos dice, tendría que huir de grandes conceptos, aparcar sentimentalismos, concretar diferencias y lanzarse a un ‘diálogo transaccional’, un intercambio de cromos (sic) que permita ir avanzando… Hacia un apaño que abriera la puerta a una ‘conllevancia’ orteguiana para una década.

No hay otra, afirma Burniol, salvo el enquistamiento perpetuo, que es lo que parece pretender el conservadurismo hispano. De hecho, y pese la mayoría empresarial en la mesa del Club Náutico de Ciutadella, nadie pareció no ya auspiciar si no al menos comprender la estrategia de confrontación permanente de la derecha española en las actuales circunstancias. Nadie abrió la boca en su defensa...Curious.

22-II-20 Sábado

Perla radiofónica: «Gobernar es elegir damnificados.» Evidencia que deberían asumir políticos y ciudadanos. Siempre habrá alguien que pague el pato, como ahora los países pobres de Europa en los presupuestos post Brexit.

23-II-20 Domingo

Susto morrocotudo al repasar la prensa digital del día: Donald Trump se burla de «Parásitos» la multipremiada película surcoreana que precisamente vi anoche con notable estupefacción: ¿Será posible que esté de acuerdo en algo con Trump?...

Más allá de algunas escenas logradas y momentos felices, como la sutil referencia al olor corporal de la pobreza, el resto me pareció un esperpento digno de Alex de la Iglesia, con todos mis respetos para el cineasta español. Ya me ocurrió algo parecido el año pasado con la también galardonada «Roma», en la que me aburrí soberanamente. Será por eso que vuelvo reiteradamente a mi colección de clásicos en blanco y negro… ¡Ay, Bogart y Bacall! Y Gregory Peck y James Stewart y Lee Marvin y Gary Cooper que estás en los cielos. Y Robert Mitchum y Spencer Tracy y Katherine Hepburn y, y… Mis más entusiasmados respetos para «Joker» y «Érase una vez en Hollywood…» que me reconcilian con el cine actual.

24-II-20 Lunes

Y ya que hablamos de «nominaciones» a los Oscar, el académico Lázaro Carreter nos previene del uso espurio del verbo «nominar» que, en castellano antiguo sería «dar nombre a una persona o cosa», pero que el uso fue sustituyendo por «denominar» y «nombrar»… Hasta el actual resurgimiento de hoy día, en que cualquier jurado de pueblo o de reality «nomina» a alguien para algo. Claro que ha influido el inglés, donde To nominate sí significa nombrar a alguien para algún cargo. Digamos pues que a tal actor se le ha designado candidato para el Oscar y que tal o cual político ha sido o va a ser ‘elegido’ o ‘proclamado’ candidato para lo que sea, pero dejemos de lado «nominar», nos alecciona el académico, aunque nos suene muy guay.

25-II-20 Martes

Y más ‘nominaciones’: La de Carlos Iturgaiz al liderazgo del PP vasco es más bien una digitación en toda regla que parece reafirmar el camino de la confrontación sin matices con el nacionalismo vasco por parte de Génova. Bien, es una elección, y por tanto, con damnificados, en este caso los órganos autonómicos del partido… Y la propia moderación política: nada más aterrizar, Iturgaiz llama «fasciocomunista» al Gobierno. Collons!

26-II-20 Miércoles

Cada vez pinta peor el panorama político norteamericano para quienes estamos por el multilateralismo y la diplomacia clásica. El Partido Demócrata es una olla de grillos y el ascenso del radical Bernie Sanders en las primarias (aunque él ‘solo’ se declare socialdemócrata), no augura nada bueno para la causa de sacar a Trump de la Casa Blanca, objetivo cada vez más inalcanzable dada la buena marcha de la economía estadounidense, el entusiasmo de las masas trumpianas y la confusión de un Partido Demócrata que, con Sanders, se alejaría de la centralidad en un país donde la mínima sospecha de izquierdismo es electoralmente letal. La revolución ultraconservadora global sigue al galope.

27-II-20 Jueves

Y el coronavirus también galopa, lo tenemos cerquita, pero el pánico más aspaventero es el de las bolsas. Significativo de una sociedad en que el discurso económico lo coloniza todo…

Y a todo ello, Plácido Domingo también ‘nominado’ para la ópera Me too. En fin.