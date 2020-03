Hi ha qui creu que el taló d’Aquiles de Menorca és la seva connectivitat aèria i segurament tenen raó perquè la manca d’enllaços a l’hivern i encara pitjor, els preus per passatge, converteixen sovint el viatge fins a la Roqueta en un capritx, o més aviat un luxe. Més quan ho compares amb d’altres destins, dona la sensació que sempre tenim les de perdre. Aquesta és una batalla que no serà fàcil de guanyar, tots ho sabem, malgrat que estem parlant d’una pèrdua de drets respecte als ciutadans de la Península amb qui compartim obligacions, això sí.

Damunt el paper, el REB que mai hem vist hi hauria d’ajudar en tot cas. Mentrestant, penso que cal buscar solucions creatives al problema o si més no, cercar alternatives. Precisament a la revista de Vuleing llegeixo un article d’un municipi de Sicilia, afectat per la despoblació on el Consistori va decidir fa sis anys fer una oferta inigualable per omplir el poble: regalar cases pel preu d’1 euro. D’aquesta manera, l’Ajuntament de Gangi filtra i exerceix d’intermediari a immobles abandonats amb l’objectiu d’impulsar l’activitat econòmica i preservar el patrimoni històric.

L’aposta els hi ha donat fama internacional, han aconseguit un centenar de transaccions de gent compromesa i les visites a la seva web han passat de 3.000 a 300.000. Jo no dic de copiar-los però ens falta massa crítica de població a l’hivern per generar el tràfic aeri i la connectivitat que no tenim. Alguna idea?