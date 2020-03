Coronando el virus

¿Quién corona al virus mejor? Italia, España, Madrid, País Vasco, Valencia, Menorca,... piden que no haya psicosis pero se está produciendo, es evidente. Escuchaba por la mañana la radio y ya decían tertulianos que hay información sesgada y no definida de si los niños son portadores o no, de este virus.

Según «La Vanguardia», «el papel de los niños en la transmisión de la epidemia es uno de los enigmas aún no resueltos sobre el covid-19. Los primeros estudios epidemiológicos realizados en China indican que los niños son menos vulnerables al coronavirus que los adultos. Pero no se sabía si es porque se infecta menos o bien si, una vez infectados, sufren menos complicaciones graves».

Se están aplicando protocolos en muchos colegios de la Isla, como en el de mis hijos, La Salle de Maó. En las clases de primaria, se les enseña a taparse la boca con el brazo si estornudan o tosen, como lavarse las manos por cada actividad que hacen. En otros colegios exigen a los alumnos que no cojan material del compañero, que se ciñan al suyo.

Es realmente importante este virus. Es como la gripe. Pero aun así se mueren más personas por esta segunda enfermedad que por el covid-19. Las personas se lo toman con humor en España. Las redes sociales junto con el whatsapp arden de parodias al respeto mientras van cerrando colegios, ponen medidas en geriátricos, hospitales, etc.

Parece escrito para una película de ciencia ficción. Hay prensa seria que ha tildado esta situación como «un ‘cisne negro’ sobrevuela el 2020» (XL Semanal, número 1.687). Y es que este animal es una metáfora para explicar que se ha producido un suceso sorpresivo de gran impacto, y que una vez pasado el hecho, se racionaliza por retrospección. Fue desarrollada por el filósofo e investigador libanés Nassim Taleb en 2007. Y es que este cisne negro que estamos viviendo día a día para unos es angustioso, y para otros cansino hasta el hartazgo.

Como periodista he tenido acceso a instituciones sanitarias y a sus responsables que remarcaban que no hay que perder la rutina de siempre, lavarse las manos. Y me pregunto ¿es una rutina, o empieza siendo ahora? Me pregunto ¿cuántas veces al día se lavaba las manos lector, antes de que viniera este contagioso virus pandémico? Que yo sepa solo a los niños les martilleamos con lavarse las manos para comer o cenar ¿y lo adultos lo hacemos? ¿Y los hombres y mujeres, adolescentes y niños y niñas después de ir al baño?

Sea como sea me parece que a partir de ahora ya no se toserá poniendo la mano en la boca, ahora se hará en el brazo a 90 grados. Y marcará un época: ¿dónde estabas cuando lo del coronavirus?