La millor mesura antiviral

Entenc que les primeres reaccions de les persones amb tot allò que ens és desconegut sigui una resposta de por, i més, si pot afectar la nostra salut i la nostra vida quotidiana. Però l’alarma generada al voltant del covid-19 s’ha convertit en el pitjor contagi. Les xarxes socials ajuden a la desinformació, promouen el xafardeig, i només cal afegir-hi comentaris destructius -de caire anònim- com el que s’escriuen al peu de les notícies de l’edició digital. M’agradaria apel·lar al sentit comú de la ciutadania.

Tothom pot contribuir, i es responsabilitat de cadascun de nosaltres ser sensats davant la situació. A títol individual, ens correspon cercar la informació fiable en cada nova situació que es pugui generar, mantenir la perspectiva, dur a terme els consells donats per les autoritats per a prevenir el contagi i -sobretot, evitar el pànic col·lectiu. Penso que quan critiquem desmesuradament als dirigents, als interlocutors sanitaris, seria convenient revisar les nostres conductes primer. La gestió d’aquesta crisi, també pertoca a totes les persones adultes, i comença per un mateix. Els rumors i les pors han acabat amb les màscares protectores, tan necessàries en d’altres malalties. L’ús no raonat de sucs desinfectants, o la compra desmesurada d’aliments, generen més desconfiança.

La millora mesura antiviral, seria tancar les boques irresponsables d’usuaris del Facebook, el Twitter, wapsap o Instagram. Deixar els assenyats.