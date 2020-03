Tancau ses Balears!

Sa pandèmia des COVID-19 ja s’ha escampat a Balears com una bassa d’oli i s’està empeltant entre sa població, especialment a Mallorca on es nombre de contagiats ja supera sa seixantena, inclosa una víctima mortal amb patologies prèvies. A Menorca es nombre oficial de contagis són sis, a Eivissa dos i a Formentera cap.

Divendres passat, abans que es president des Govern anunciàs s’estat d’alarma amb unes mesures massa tímides i porugues com per poder fer front a un virus d’aquestes dimensions i característiques, a Balears només teníem vint-i-sis contagiats, des quals dos eren a Menorca, un a Eivissa, i la resta a Mallorca. Avui es total d’infectats ja va cap as centenar, i se n’esperen més.

La setmana passada vam tenir una oportunitat d’or de tancar ports i aeroports per evitar sa propagació des coronavirus a ses Balears, especialment a Menorca, Eivissa i Formentera on es casos encara eren aïllats i estaven controlats. Però ara ja és tard. Segons sa OMS, Espanya ja és es país del món on es COVID-19 s’estén de forma més ràpida. Sense dubte, es Govern de sa Nació els hi ve molt gros a PSOE i Podemos. Ni hi ha lideratge, ni són capaços a reaccionar amb antelació quan es nostros vesins italians feia setmanes que mos avisaven perquè no caiguéssim en es seus propis errors.

Sa presidenta des Govern, Francina Armengol, i sa presidenta des Consell, Susana Mora, així com es Cercle d’Economia, van demanar amb bon criteri as Govern Central sa suspensió de totes ses connexions aèries i marítimes amb Menorca que no siguin urgents, garantint s’entrada de mercaderies i abastiments. És a dir, es tancament de ses nostres illes per mar i aire. Però no. Tenim un president des Govern que no és capaç de veure que sa insularitat podia evitar escampar sa pandèmia a Balears. Per no dir res d’un vicepresident des Govern més xulo que un vuit i que es passa sa quarantena per s’arc de triumf quan li dóna la gana. I aquests són es qui han de donar exemple a sa ciutadania?

Es tancament de fronteres (només terrestres) anunciat ahir pes ministre d’interior, Fernando Grande Marlaska, arriba tard i és del tot insuficient. ¿Com és possible que es nostro arxipèlag no hagués suspès abans totes ses connexions àeries i marítimes amb sa península i l’estranger? A Formentera, s’única illa de ses Balears on encara no hi ha cap infectat per coronavirus, s’estan plantetjant es tancament hermètic respecte Eivissa per evitar que es virus arribi a sa seua illa.

¿Per què punyetes ha esperat tantes setmanes es Govern Central per tancar ses Balears per mar i aire? ¿Per què no se va fer abans, permetent de forma excepcional es desplaçament a aquells residents que necessitin un tractament sanitari? Som molts es ciutadans que hem protestat a ses xarxes socials perquè tancassin Balears per mar i aire. Un tancament necessari però que arriba tard. Esperem que no massa.