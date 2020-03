«Algun dia, a qualsevol part, a qualsevol lloc indefectiblement et trobaràs a tu mateix, i aquella, només aquella, pot ser la més feliç o la més amarga de les teves hores». Ho deia Pablo Neruda, a «Trobar-se un mateix».

Aquests dies de recolliment, t’adones que a la societat actual ens faltava pensar. Anàvem tot el dia corrents, amunt i avall, per no arribar a cap lloc. De la feina a les activitats complementàries, i sense temps per res més que no fos alimentar l’ego i l’afany de possessió. Dos dies sense escola eren un drama. Tot havia de respondre a l’ordre, l’exigència dels drets, dels serveis a la nostra disposició, la cultura del físic, la imatge a les xarxes socials, etc... només interrompuda per un parell de causes solidàries que ens són comuns: la violència masclista, o el canvi climàtic.

Un virus ens ha dit que viure intensament no era emborratxar-se de milers d’experiències, sinó al revés: que estem fets per a la intensitat i no per a la quantitat. A l’escalfor de la llar, tornem a viure de manera senzilla i austera, ens trobem a nosaltres mateixos en la nostra realitat i deixem de somiar amb aquelles aventures que rallaven de viatges, de noves pertinences, de tenir i tenir.

Ens faltava pensar, i descobrir que no necessitàvem ser tan importants, ni més que d’altres.

I tanmateix, també hi haurà qualcú que només dedicarà aquests dies de confinament a reenviar aplaudiments, vídeos o memes. N’hi ha que no maduraran mai.