Esta es la hora de la cordura

Decir poco o más bien nada, este fue el mensaje del sábado de un presidente de gobierno que está KO, que pide a los medios de comunicación veracidad a la hora de dar las noticias, pero a los que no respondió a ninguna de sus preguntas; un discurso hasta dañino para nuestro estado de ánimo. Su orgullo casi sobrenatural le impidió ver en su día que su gobierno “tan guay” no estaba preparado para gestionar una crisis como ésta y no se supieron rodear de los mejores, permitiéndose ignorar las advertencias y consejos de expertos, y bloqueando más tarde medidas importantísimas que le “imploraban” las Comunidades Autónomas y que ahora, por fortuna, ya están tomando por su cuenta. No es demasiado tarde Sr. Sánchez, actúe ya, como lo está haciendo su Ministra de Defensa.

El comportamiento del Sr. Sánchez no es propio de un responsable político al que le hemos confiado nuestras vidas. Reconocemos que ésta es un crisis sanitaria sin precedentes para la que ningún país del mundo estaba preparado, pero los españoles, que somos más inteligentes que él ,o por lo menos más de lo que él cree, estamos seguros de que esta segunda medida de confinamiento de 15 días tampoco va a funcionar porque no es una medida valiente ni proporcional a la actual situación del país.

Remitiéndome a la información aportada por diferentes medios de comunicación serios de nuestro país, la Secretaría General de Presidencia del Gobierno de España habría recibido hace unos días una Carta firmada por 70 científicos, con el “infectólogo” español, el Sr. Oriol Mitjà a la cabeza ; este médico ha sido reconocido por haber descubierto un antibiótico para una enfermedad tropical muy infecciosa llamada pian, por lo que recibió el premio Príncipe de Girona en 2013. Su equipo forma parte del Área de Salud Pública y lo componen expertos en enfermedades infecciosas, epidemiología, microbiología, biología molecular dinámica y propagación de epidemias, y también expertos en neurociencia o estudio del clima. Estos científicos han hecho pública este sábado una “OPINION CIENTIFICA” en la que aseguran que es necesario un confinamiento total de la población de 15 días poder detener la epidemia de coronavirus en España. Aseguran los firmantes que con una restricción parcial de la movilidad como la actual estiman que se alcanzará el punto de saturación del sistema sanitario alrededor del 25 de marzo porque las medidas tomadas hasta ahora, aunque van en la buena dirección, no son suficientes para evitar el colapso del sistema sanitario y que esto se podría evitar si la restricción de la movilidad fuera total, exceptuando los servicios básicos sanitarios y de alimentación, y si se decretara sin demora.

El Sr.Oriol Mitjà lidera en España uno de los ensayos clínicos contra el coronavirus con fármacos ya existentes (3.000 personas voluntarias en Cataluña en este momento) y explica que los fármacos se administrarían a contactos de casos positivos de coronavirus para prevenir el desarrollo de la infección; es decir, como estrategia preventiva para reducir la capacidad de transmisión del Covid19. Al parecer, este científico ha llegado hasta la BBC después de arrasar en las redes sociales pidiendo la dimisión en bloque del Comité de Seguridad del coronavirus de España. Ignoramos si ha habido respuesta por parte del gobierno a la citada Carta pero, a tenor de las últimas medidas decretadas, más bien parece que se han ignorado sus opiniones y recomendaciones. También nos consta que hay otros científicos que no comparten las opiniones del Sr.Mitjà y su equipo.

He de decir que todas mis referencias al Sr. Oriol Mitjà y su equipo no obedecen a ningún criterio particular ni propagandístico, es más bien diría yo que por cercanía, ya que están en Cataluña, porque son tratamientos con fármacos ya existentes y económicos, y porque se podrían poner en marcha de inmediato, mientras se sigue trabajando en la vacuna. También reconozco su perseverancia en querer compartir sus conocimientos con los responsables del Ministerio de Sanidad, su país a fin de cuentas. En nuestro país hay muchísimos científicos más que están trabajando también en el coronavirus, pero cuyas teorías yo desconozco; a todos ellos quiero trasladar mi máximo respeto y agradecimiento por su labor.

Ni un paso atrás, es hora de que gobernantes y ciudadanos actuemos con responsabilidad, si queremos volver a abrazar pronto a nuestros seres queridos. Mi amigo Juan Carlos, ante cualquier adversidad, siempre dice “el sol siempre sale”. Aquí queda eso.