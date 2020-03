El pánico y el virus

El miedo a lo desconocido es dificilísimo de gestionar: Si a eso le añadimos lo fácil que resulta manipular la información, nos encontraremos con lo injusto que es que aquel virus de 1918, que causó 40 millones de víctimas, esté fraudulentamente acuñado en la historia de las grandes pandemias que han asolado la humanidad como gripe española, cuando hace tiempo que se sabe que dio comienzo en EEUU.

Pero a lo que iba, entre lo que conocemos y lo que ignoramos, fíjense en el siguiente dato: en 2009, con la gripe A, España compró 13 millones de dosis de retrovirales, de las cuales solo usó 3 millones. Los otros 10 millones de dosis se destruyeron. Aquello supuso un gasto de 270 millones de euros. Pero ojo con Francia que compró 94 millones de dosis y eso que solo tenía 60 millones de habitantes. Se dijo que lo hicieron para tener un stock a la venta; para el caso solo se vacunaron 7 millones. En los años 2018/19, la gripe común o estacional ocasionó en el mundo 500.000 víctimas; en España tuvimos 6.300 víctimas. Sin embargo no cundió el pánico que ahora ha ocasionado el covid-19, que por cierto, recuerdo que cuando en España no había aún ni un solo caso de infectado y la alarma cundió en China, se dijo que aquel virus no llegaría a España. Si distraen un segundo para mirar la hemeroteca, verán que yo vaticinaba que el coronavirus, como entonces le llamábamos, sí que entraría en España. Desgraciadamente no me equivoqué. «Stephen Hawking decía que la humanidad no va a desaparecer por el impacto de un asteroide si no por un virus», dato tomado del artículo de Rosa Montero en «El País».