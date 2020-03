Aquesta situació insòlita que ens ha tocat viure (i crec que tots som conscients de la trascendència històrica de la mateixa) posa de manifest, entre moltes altres qüestions, la fortalesa (o no) del nostre estat del benestar, aquell que a Europa es va anar construint des de la fi de la Segona Guerra Mundial i que va anar quallant, més prest o més tard a cada territori, una societat que ens ha servit de model, amb major o menor fortuna, fins a la globalització ferotge que se’ns ha instal·lat a la darrera dècada. Amb una crisi com la que estem patint, la viabilitat del nostre estat del benestar és posada a prova de forma extrema i deixa a la vista, per exemple, l’afebliment del sistema sanitari públic a moltes comunitats del territori espanyol. Una qüestió que ens ha de preocupar, i molt, la propera vegada que anem a les urnes!

Veurem també com se’n surt l’estructura pública estatal de les conseqüències econòmiques que ja està portant aquesta crisi, amb la quantitat d’ERTO que s’estan tramitant i el gran nombre de persones treballadores que hauran d’acollir-se a la prestació de l’atur. I què passa amb aquelles que no siguin incloses, per un motiu o altre, dins aquests ERTO? Com podran tirar endavant amb la vida mentre duri tot això…?

Les polítiques de retallades i d’aprimament de l’estructura de l’Estat poden tenir, com veiem i veurem, conseqüències terribles. Tant de bo aquestes setmanes de confinament ens facin reflexionar i prendre consciència del model de societat que entre tots volem construir i del món que volem habitar. Ja no valen els ‘apoliticismes’. Tot és un reflex dels nostres actes o no-actes. Pensem-hi, per favor, ara que tenim temps.