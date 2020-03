Virus comunista

S’altre dia de pagès me van enviar un audio de WhatsApp, un d’aquells sobre es virus qui fan gràcia, des qual n’evitarem entrar en detalls aquí. Però entre batall i disbarat, es missatge de fons deixava caure un debat prou interessant: ¿per què permetem a Xina sa venda i es consum d’animals carregats de virus i bactèries com es covid-19? Es virus xinès ha produït una pandèmia a nivell mundial, deixant més de 16.000 morts a tot el món, des quals 3.400 fins ara han estat a Espanya, i prop de 48.000 infectats en es nostro país.

Segons estudis científics, sabem que es coronavirus té es seu origen a sa ciutat de Wuhan, a Xina. Concretament, en es brut mercat d’animals d’aquesta ciutat on ses rates-pinyades i es pangolins són uns des plats estrella. Es 2019-nCoV està estretament relacionat, coincidint amb una identitat des 88 per cent, amb dos coronavirus similars an es SARS (derivat de sa rata-pinyada), identificats també a Xina (Zhoushan), i també té una coincidència des 79 per cent amb es SARS-CoV i d’un 50 per cert amb es MERS-CoV. Per cert, malaltia respiratòria coneguda amb es nom de síndrome respiratori d’Orient Mitjà (MERS, en anglès), però aquí tothom fa sa farina blana a s’hora d’anomenar es virus que patim actualment pes seu nom: es virus xinès.

En una nova jugada de màrqueting polític, es Govern de Pedro Sánchez demana a s’oposició i a tota sa nació «empatia i unitat» baix es lema #EsteVirusLoParamosUnidos. En canvi, es poble sobirà està fent trending topic a Twitter es hastag #UnidasPandemias, per cosa serà. Sa qüestió és que entre pitos i flautes, amb s’excusa de sa unitat política i social per combatre sa pandèmia, es Govern de PSOE i Podemos està aconseguint silenciar a una dreta sempre acovardada pes què diran, i que es conjunt de negligències i improvisacions de s’executiu social-comunista durant sa crisi des coronavirus a Espanya estigui passant desapercebuda.

Com que ara està mal vist criticar es Govern central pes seu conjunt de despropòsits enmig d’una crisi sanitària nacional i mundial, centrarem sa crítica a s’origen d’aquesta desgràcia: Xina. Sa dictadura comunista xinesa està començant a enviar a Occident millons de mascaretes, mentres Europa es fon en elogis cap as gegant asiàtic. S’ajuda xinesa s’agraeix donada sa greu situació d’emergència sanitària que pateix es nostro país. Però com diuen en castellà, lo valiente no quita lo cortés. ¿A què espera Xina per demanar perdó per escampar a tot el món un virus que està colapsant sistemes sanitaris com s’italià o s’espanyol, i que suposarà una terrible crisi econòmica occidental?

No ho oblidem. Es criminals que dirigeixen sa tirania xinesa són es qui van assetjar i silenciar a aquells valents qui van donar sa veu d’alarma a principis de desembre. Metges com Li Wenliang, que es van deixar sa vida, literalment, a s’hospital de Wuhan lluitant contra es coronavirus i curant malalts; o científics com es qui estaven investigant aquesta suposadament desconeguda neumonia vírica que, segons alguns estudiosos, podria haver-se manifestat ja a principis d’octubre. Però sa dictadura va ordenar que no es difongués cap informació sobre es tema i va obligar a sa destrucció de totes ses mostres analitzades. Sa història des desastre mundial que va succeir per mor de s’ocultació de dades per part des règim de Xi Jinping a partir de gener fins a dia d’avui és prou coneguda. Basta recordar com Fernando Simón a dia 15 de gener assegurava que «el riesgo de contagio entre humanos es bajo». Ja ho veim, sí.

A sa democràtica Taiwan, van decidir actuar contra es coronavirus abans que es seus vesins lliberticides, i a dia d’avui només tenen 153 contagiats i dos morts amb una població de 23 millons. Comparin amb Espanya i pensin a veure si açò s’hagués pogut aturar en es seu moment.

Mentres es ciutadans a Europa hem de viure durant mesos confinats a les nostres cases, sense poder veure a ses nostres famílies, extremant ses mesures d’higiène i prevenció, ¿hem de seguir permetent a Xina…?, sa venda i es consum d’animals i insectes carregats de virus i bacteries com es que ha produït una pandèmia a nivell mundial? ¿Per què ningú s’atreveix a cantar ses quaranta a sa dictadura asiàtica?

Sa Xina comunista no és de fiar. Primer van destruir ets estudis que confirmaven sa presència des coronavirus a Xina des de finals de 2019, i llavors no van alertar internacionalment ni van evitar que sa pandèmia s’escampàs com una bassa d’oli deixant morts i infectats per tot el món. Sa plaga mundial que està destruint ses vides de milenars de persones i que farà patir econòmicament a moltes famílies a Espanya mereix ser vinculada an es règim dictatorial que no va evitar sa seua expansió. És es virus des comunisme.