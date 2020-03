Salutació a les àvies i avis de Menorca

La directora del centre geriàtric de Sant Lluís me va demanar fer unvídeo amb un missatge de recolzament pels residents d’aquest centre, i el president de la Federació d'associacions de gent gran de l’illa en Pere Pons Florit li va semblar pertinent que el fes arribar a la premsa per la sevadivulgació. Aquí està: Benvolguts avis i àvies confinats de Sant Lluís. I benvolgudes àvies i avis que esteu confinades en el nostre geriàtric. I també totes les àvies i avis confinades de Menorca.

Aquí el Dr. Soler, metge de Sant Lluís durant 40 anys, també confinat, tal comho està la major part de la humanitat. Practicament en tot el món s’obliga a tota lapoblació a aïllar-se a casa seva, a Amèrica, a Europa, a Austràlia, a la Índia, comsabreu per evitar la propagació d’un virus, una espècie de grip, que té la maleïdavirtud que se contagia molt de pressa, una malaltia que potser no mata més que la ,grip normal, però que ho fa tant de veres, que s’escampa tan ràpidament queprovoca que hi hagi molts hospitals arreu del món que no donen a l’abast, i quequedin saturats, afectant també a molts dels seus professionals. Una situació molt preocupant. Algun dia hem de morir, totes i tots ho sabem, esperem que no sigui ara,però quan passi ens agradaria tenir una bona mort, i que els metges estiguessin encondicions d’ajudar-nos a ben morir. És per això que no sols nosaltres, tothom ha dequedar aïllats en els seus domicilis, per ajudar a què els hospitals facin bona feina.Vosaltres, els qui esteu en el geriàtric, si me permeteu que us ho digui, teniul’avantatge de què sou molts, us teniu uns als altres, esteu plegats en un edifici granper on podeu passejar, esteu ben cuidats, esteu entretinguts, teniu música, jocs,pintura, i encara que no podeu rebre visites ni sortir a l’exterior, teniu un pati estupendo, que molts voldrien per ells. Esteu bé.A Menorca tenim la sort de què s’han declarat molts pocs casos d’aquesta pandèmia, i per aquest motiu podem estar tranquils, però hem de seguir tancats precisament perquè hi hagi els menys casos possibles i no saturar el nostre hospital.Per això que m’alegra fer-vos arribar aquest missatge de calma i tranquilitat.Tant a vosaltres com als vostres familiars.Però tinc un altre motiu de satisfacció. No sé si sabreu que des de què me vaig retirar ara farà 4 anys, faig unprograma de ràdio cada dimecres a la cadena SER sobre la salut del planeta, cadadimecres a les 13.30 rallo sobre la Crisis Climàtica que també està patint tota laHumanitat.Sabreu que el clima està canviant, cada vegada fa més calor. Els hiverns sónmés curts i els istius més llargs i calents. També és un gran motiu de preocupació, sobretots pels nostre néts i nétes, per què si les temperatures segueixen pujant,què els passarà? Sequeres, temporals, incendis. Pot haver-hi molt de patiment.Molt.I la causa d’aquest escalfament, com sabreu, és la manera com vivim totsplegats, estem contaminant l'atmosfera per la nostra manera de viure. Milersd’avions portant gent d’una punta a l’altre del planeta, milers de barcos transportantmercaderies des de l’altre extrem del món, milions de cotxes amunt i avallcontinuament, estem consumint un excés d’energia per la calefacció i l’airecondicionat, i tenim carreteres i carrers il·luminats tota la nit fins i tot quan hi ha llunaplena. Un disbarat. Una bogeria.És aquesta frenética activitat que fa que contaminem l’atmosfera i aquesta sevagi escalfant i escalfant, i cada vegada hi haurà més temporals i sequeres iincendis. Molt preocupant.Bé, dons la bona noticia d’aquesta pandèmia, tothom tancats a casa seva, ésque hem deixat de contaminar, els avions han deixat de volar, i el tràfic s’ha aturat, iara totes les ciutats tenen l’aire net, sense renou de cotxes, i fins i tot els ciutadanstornen a escoltar els ocells cantar.Bé, sé que no tot serà tan fàcil. Dons hi haurà molta gent que se pot quedarsense feina, però si ens posem a construir plantes d’energia solar, i tornem a cultivarels camps, si fem nets els boscos, si aïllem les cases, això donarà molts, que moltsllocs de feina, i segur, segur que entre totes i tots ho podem fer.Estaria bé que féssiu arribar aquest missatge positiu a les vostres filles i fill i ales vostres nétes i nets, hem de canviar la nostra manera de viure, per ajudar amitigar aquesta crisis climàtica.I ara tancats a casa estem ajudant, no solament a no saturar els hospitals,estem ajudant també a no contaminar el planeta, i estem aprenent a viure d’unamanera més frugal i sostenible, i vull pensar que sobretot estem aprenent a estar totes i tots més unides.Moltes gràcies per llegir-me i per propagar, com si fos també un virus, aquestmissatge que és també de calma i tranquil·litat. I sobretot de solidaritat.Una abraçada des del meu confinament.