Cura de son planetària

L'Organització Mundial de la Salut va declarar fa uns anys també aquesta

epidèmia: la falta de dormir. Sobretot en els països industrialitzats, amb un estil de

vida frenètic, un consum important d’estimulants, rodejats de pantalles i amb un

enllumenat públic tota la nit, provoca aquest manca de dormir imprescindible, que

comporta tota mena d’alteracions, tant físiques com mentals.

Entre les quals destacaria el neguit, tothom hem pogut comprovar que

després d’una nit de dormir bé, ens trobem més animosos i espavilats, i en

contraposició, quan hem dormit malament, irritables i maldestres. Però també, i ho

voldria destacar en les actuals circumstàncies d’aquesta pandèmia, que durant el

son, el sistema immunitari, el què ens defensa de tota mena de gèrmens i cèl·lules

canceroses, és quan s’activa i treballa millor. És per això que per tenir aquest

sistema defensiu operatiu al màxim cal fer exercici, una dieta rica amb productes

frescos, i sobretot dormir, dormir com a mínim 8 hores diàries de son reparador.

Dormir és el remei més universal de tots. Per això que us proposo aprofitar aquestes

setmanes de confinament per fer una cura de son, per recuperar el plaer de dormir,

que ens ajudarà a estar més desperts i a prendre consciència de la vida desbaratada

que ens ha portat a l’actual situació mundial, a on destacaria a més de l’actual

pandèmia, la Crisis Climàtica en majúscules.

DECÀLEG DEL BON DORMIDOR

RECORDEU, PER TENIR EL SISTEMA IMMUNITARI EN BONES CONDICIONS

CAL DORMIR PLENAMENT

1. TENIR UN HORARI DE DORMIR. ANAR A DORMIR PREST, NO MÉS

TARD DE LES 11, I DESPERTAR TAMBÉ A DIARI A LA MATEIXA HORA.

ESTÀ BÉ FER UNA MIGDIADA, PERÒ NO MÉS TARD DE LES 15 HORES.

2. FER EXERCICI AJUDA A DORMIR PROFUNDAMENT, CAL FER-LO PERÒ

MAI MÉS TARD DE LES 18 HORES. DONS ESTIMULA I IMPEDEIX

DORMIR.

3. EVITAR ELS ESTIMULANTS: CAFÈ, TE, BEGUDES DE COLA,

CHOCOLATE, SOBRETOT PEL CAPVESPRE.

LA NICOTINA TAMBÉ ALTERA EL SON. EVITAR-LO ABANS DE DORMIR

4. EVITAR L’ALCOHOL UNES HORES ABANS DE DORMIR, POT SEMBLAR

QUE AJUDA A CONCILIAR EL SON PERÒ ALTERA LA SEVA

PROFUNDITAT.

5. EVITAR MENJAR COPIOSAMENT PER SOPAR. IMPEDEIX DORMIR

CORRECTAMENT. ELS OPIACIS DE LA LLETUGA AJUDEN A DORMIR.

6. FER ALGUNA ACTIVITAT RELAXANT ABANS D’ANAR A DORMIR.

VEURE NOTÍCIES, SOBRETOT ACTUALMENT, NO ÉS LA MILLOR

MANERA DE RELAXAR-SE. SI HO FA LLEGIR, ESCOLTAR MÚSICA,

SEXE.

7. MILLOR UNA HABITACIÓ FOSCA, SENSE RENOUS, I MÉS FREDA QUE

CALENTA, AJUDA A DORMIR MÉS PROFUNDAMENT.

8. EL MÉS DIFÍCIL, DEIXAR EL MÒBIL I L'ORDINADOR FORA DE

L'HABITACIÓ, I TAMBÉ FORA LA TELEVISIÓ. LES PANTALLES

DISTREUEN I IMPEDEIXEN DORMIR. CAL SEGUIR UN HORARI.

9. CAL TENIR DE DIA UNA BONA EXPOSICIÓ AL SOL, ENCARA QUE

SIGUI AL TERRAT, O EN UN PATI INTERIOR, O DES DE LA FINESTRA.

AJUDA A DORMIR MÉS PROFUNDAMENT.

10. Si no SE POT DORMIR, MILLOR NO QUEDAR DINS DEL LLIT.

AIXECAR-SE I FER UNA ACTIVITAT RELAXANT FINS QUE ENTRI LA

SON. SABEU MEDITAR?

És imperiós que la humanitat faci aquesta cura de son per recuperar el seny i

el plaer de dormir, un dels grans plaers i no el sabem apreciar. I ens ajudarà a estar

ben desperts després d’aquest malson. Bona nit.