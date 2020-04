‘Fake news’ a Menorca

Després d’unes setmanes fosques, sense poder sortir de ca nostra i amb notícies negatives una darrera s’altra… sembla que a Menorca començam a veure sa llum en es final des túnel. Seguim encauats a ca nostra, açò va per llarg. Però, almanco, no tot són males notícies. Despús-ahir, «Es Diari» mos informava que Balears registra s’increment més baix de nous casos de covid-19, així com que primera vegada, davalla a Menorca es nombre de persones hospitalitzades amb coronavirus. Durant ses darreres vint-i-quatre hores, només hi va haver un cas nou, amb una nova alta hospitalària.

No mos hem de dormir, emperò. Es portaveu des Comité de Gestió de Malalties Infeccioses de Balears, Javier Arranz, es mostrava «moderadament optimista», però recordava que es nombre de casos reals d’infectats és molt més elevat, ja que només es fan tests an es malalts més greus. Segons ets especialistes, s’estima que hi ha fins a cinc vegades més infectats a Balears des milenar que tenim diagnosticats. És a dir, que a ses Balears hi podria haver tranquilament fins a 5.000 persones amb coronavirus (sense símptomes o molt lleus) que, sense sebre-ho, podrien estar infectant a altres persones, preocupant especialment ses persones de risc. D’aquí sa importància des confinament. Si volem que açò passi prest, haurem de fer un esforç i disfrutar des temps que abans no podíem passar a ca nostra.

Davant sa realitat de milenars de persones a ses nostres illes que estan infectades i no ho saben, val la pena visualitzar es vídeo de Maties Torrent i s’entrevista que li va fer Es Diari divendres passat on mos dóna recomanacions efectives per prevenir-se des contagi. Com que no sabem quantes persones estan realment infectades, ni si noltros mateixos hi podem estar, sa conclusió de Torrent per sortir quan abans d’aquesta crisi és que tots mos hem de comportar com si fóssim positius: sense sortir de ca nostra i, si ho feim per anar a comprar, tots amb mascareta i guants. Per què? Per una raó molt senzilla, encara que ses eminències de l’OMS no se n’entemin. Perquè no s’estan fent tests generalitzats a sa població i, per tant, cada un de noltros pot estar infectat i pot passar es virus a una persona de risc. Ajudem a salvar vides, idò, ja que costa tan poc.

Rallant d’ajudar d’ajudar a salvar vides, toca rallar des Centre Sociosanitari de Santa Rita i des seus magnífics professionals sanitaris. S’atenció, sa dedicació i s’estima que tenen cap a ses persones majors residents no té preu. Basta donar una ullada en es Facebook de Santa Rita per veure ses mostres d’agraïment sincer de moltes famílies de Ciutadella que en aquests temps tan difícils no poden visitar es seus familiars, però saben que estan molt ben cuidats per part de s’equipàs humà de Santa Rita.

Llàstima que a finals de la setmana passada, un digital -no confondre amb es www.menorca.info- va publicar una fake new sobre un positiu de coronavirus entre es residents de Santa Rita. Una notícia més falsa que sa besada d’en Judes, i que es digital va haver d’esborrar de sa seua web hores més tard. Es mal, emperò, ja estava fet.

Sa falsa notícia d’un positiu per covid-19 a Santa Rita va fer passar molta pena a ses famílies de Ciutadella que tenen es seus familiars allà. ¿Pensen demanar disculpes per haver publicat una notícia falsa d’un tema tan sensible com aquest? Es menorquins no mereixem un periodisme de tan baix nivell.

No hi ha dret a que una persona, sense donar sa cara, pugui publicar una notícia falsa sobre un geriàtric enmig d’una pandèmia que està afectant especialment sa salut de sa gent major, i llavors rentar-se’n ses mans esborrant sa notícia i fent com si aquí no hagués passat res. Es ciutadans ho hem de denunciar ses vegades que faci falta, si no volem que ses fake news surtin de franc a Menorca. Encara hi són a temps d’excusar-se. Val més tard que mai.