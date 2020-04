Rodejats de delinqüents

Amb el confinament, corre una estafa pel correu electrònic: «Vos pot arribar una petició del banc, amb la seva caràtula, que diu açò: hem detectat un problema en el seu compte, podria quedar inactiu i necessitem que ens aporti les dades, tal i qual. Si ho feu, tindran accés al compte. A mi m’ha arribat i molta gent ha caigut en el parany».

L’endemà, urgent: «Diguis a tots els contactes de la teva llista que no acceptin un vídeo que es diu «xxxx.», és un virus que formata el mòbil. Ho estan difonent a la roda de premsa del Comitè Covid-19».

Grup A, acompanya ressenya rotatiu mallorquí: «Les forces policials perseguiran el pirateig als diaris. S’han detectat nombrosos casos en els darrers dies a través del WhatsApp». El contacte, afegeix: «Ara diuen que és delicte passar-lo, així que ja no me l’enviaran més». I desapareix -per fi- el PDF d’«Es Diari», del grup A, B, C, D... que un comprava i molts se’l menjaven.

Una més, un facultatiu del Servei de Farmàcia del ‘Mateu Orfila’ va denunciar que li havien robat la bicicleta durant la jornada de feina a l’hospital. El lladre no deu ser dels qui fa aplaudiments a les 20 hores.

Em pensava que l’estat d’alarma deixaria sense feina els delinqüents, però el virus maliciós no ha tombat la forma de protegir-nos de malifetes. Quina pena, perquè -coses de la pandèmia- jo gaudeixo tant de veure la Policia fent suport social. Escenes sense lladres que et fan connectar amb la vocació de servei.