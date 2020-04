El Fracaso rotundo de la gestión del COVID-19 en España y Baleares

23-03-2020

Es difícilmente explicable, que una pandemia anunciada, se haya gestionado tan displicentemente e irresponsablemente, hasta un neófito como el que suscribe esta reflexión, no puede entender que con todos los datos de que se disponían desde el 1º de diciembre del 2019, se haya actuado de manera tan banal e irresponsable. Si una potencia económica, industrial y científica como China tenía serias dificultades para atajar una epidemia con todos los ingentes recursos de infraestructuras y humanos a su disposición, no hay razones objetivas si no es la soberbia y la ineptitud, que los responsables políticos estuvieran ensimismados sin actuar preventivamente, máxime cuando la WHO. U organización mundial de la salud publicaba informes diarios sobre la progresión y alcance de la epidemia, que con los fármacos conocidos y por la falta de vacunas especificas, tarde o temprano acabaría llegando a cualquier lugar de este pequeño mundo.

Estos antecedentes quedarían solo en una anécdota, si no fuera porque después de la experiencia en el país asiático que a pesar de las criticas y que según la WHO mantenía una transparencia e información intachable, que informaba a los que querían escuchar de los problemas y medidas que se tomaban, prácticamente en tiempo real la respuesta de las autoridades nacionales fue la del autobombo (España tiene una de los mejores sistemas sanitarios, los virus no pasarán, estamos preparados etc., etc.), contra los problemas reales e inminentes, soflamas, slogans y tácticas del avestruz, solo ha bastado una semana para desmontar tanta insensatez.

Mientras tanto China como sus vecinos más próximos implementaban medidas ajustadas a la realidad conteniendo poco a poco la velocidad de la expansión del Covid-19, nosotros vivíamos en el limbo de la felicidad de los ignorantes, hasta casi como si no estuviéramos avisados apareció en nuestras vidas el famoso “bichito” como alguno ha renombrado, y ojo nuestros “lideres” de una calidad y preparación extrema por su experiencia en la gestión, por su edad, lo que les permite tener una visión excelente por la vida vivida, y por sus asesores mil, (de imagen, de propaganda, electorales, de encuestas, etc, etc, sería interminable referenciar las áreas tan “ importantes” que necesitan de su asesoramiento para la vida de los ciudadanos) que necesitarían más de 15 días para decretar una serie de medidas que debieron aconsejarles sus innumerables asesores, si no se explica que en vez de copiar lo que otros estaban implementando y publicando con resultados más que buenos se dedicaran a los juegos florales pasándose por el forro las recomendaciones de los que estaban en la guerra y habiendo ganado alguna que otra batalla, se dedicaran a preparar batallitas por su cuenta, en detrimento a aquellos que proclaman representar y salvaguardar – La Ciudadanía – qué error, qué inmenso error ¡¡¡ si comparamos, (es siempre odioso comparar ), con las medidas tomadas frente a la crisis por el gigante chino, pero también por su primo y vecino, Corea del Sur, país por cierto incrustado entre China y el mar, curiosamente muy parecido a España al menos en su población, poco más de 50 millones de personas, parecido en su PIB 1,30 billones de us$, por 1,53 us$, del PIB español, aunque eso si infinitamente más pequeño, 101.000 km2 contra 506.000 km2 de España, aparecen las grandes diferencias y el poco tiempo que nuestros “lideres” le dedican al estudio:

1ª medida

China control y cierre absoluto de foco Wuhan y la provincia de Hubei

España Viva la Virgen, y el foco somos todos, cualquiera cierra la capital del Reino.

2ª medida

China investigación y seguimiento de las diversas provincias afectadas evaluación y seguimiento de los casos y aislamiento parcial según la afectación vírica

España articulo 14 de la Constitución, los españoles somos todos iguales ante la ley, todos confinados da igual que tengamos 1000 afectados que 1 o ninguno como la isla del Hierro o Menorca.

3ª medida

China optimización de recursos, las regiones poco afectadas siguen en el estadio 2º y se organizan solidariamente para socorrer al centro de la pandemia

España Se deja solos ante el peligro a los equipos médicos y fuerzas del orden, claramente insuficientes y mal pertrechadas para la guerra anunciada, y como ahora parece que se han enterado, las demás regiones están en alerta pasiva, (a verlas venir) y no pueden ni tienen equipos para ayudar solidariamente en el foco o focos. ni atacar proactivamente, (aah¡¡ lo siento no recordaba que no somos chinos), (sálvese quien pueda¡¡¡)

La relación de despropósitos es larga y no por mucha más extensión y exposición de motivos seria más clarificadora de lo sucedido y lo que está sucediendo a la hora de escribir estas líneas.

Solo un somero estudio del informe de WWW. WHO.IT INFORME SOBRE EL COVID-19 donde están todos los datos presentes y pasados, en donde se puede comprobar fehacientemente y fácilmente que las provincias contiguas al foco de la epidemia Saanxi o Jianxi con aproximadamente 37 millones de habitantes la 1ª y 46 millones la 2ª, mas los datos después de 3 meses de pandemia arrojan los siguientes resultados comparados con las Illes Balears ( 1 millón de personas versus 83 millones):

Infectados muertos meses

Saanxi 133 0 3

Jianxi 935 1 3

Baleares 478 y subiendo ¡¡ 16 1

Amigos y enemigos míos, en dos palabras: SIN COMENTARIOS ¡¡

Quizás se haya podido entrever en este escrito mi impotencia e indignación pero puedo decir que he mantenido una larga lucha de contención para no expresar mi profunda tristeza y hastío por la nefasta gestión de la crisis que afecta a todos los conciudadanos, amigos y enemigos por igual.

El análisis de este extracto y resumen, de un informe mucho más largo está dedicado a la reflexión general de las personas con sentido común básico, ya nada espero de los llamados políticos ni nacionales y menos insulares, meros comparsas de unas organizaciones políticas que en su versión insular se dedican a ejercer de “la voz de su amo”, como bien decía hace ya casi 100años¡¡ mi admirado “MARX”... Groucho Marx, of course, “ la política es el arte de buscar problemas donde no los hay, de encontrarlos, de realizar diagnósticos equivocados y aplicar remedios desastrosos”.

Así que mejor no toquen nada y sigan en sus cuevas hasta que la naturaleza y los héroes de a pie luchen para salvar los efectos colaterales de su incompetencia.