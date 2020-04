Unes jornades més, profitoses

Entre els mesos de novembre i febrer vam realitzar les XV Jornades d’Història Local i Patrimoni Cultural de Menorca fent activitats, exposicions, visites guiades i les pròpies jornades. Ara és arribat el moment dels agraïments.

En primer lloc a les administracions i entitats que ens van donar el seu suport econòmic o bé ens van cedir el seu local per realitzar les activitats: Consell Insular de Menorca, Ajuntament d’Alaior, Biblioteca d’Alaior, Institut Ramon Muntaner, Institut Menorquí d’Estudis, Cooperativa San Crispín, Arxiu d’Imatge i So de Menorca, Parròquia de Santa Eulàlia, Escola d’Adults d’Alaior, Museu de Menorca i Colonya Caixa Pollença.

El nostre agraïment al Club de Jubilats per acollir la conferència de Miquel À. Marquès sobre els forns de calç. A San Crispín per afavorir l’activitat feta a l’aula de Cuina Antoni Cardona, i especialment a José À. Giménez, Mari Mascaró i Lina Giménez, d’Ala d’Or, per la seva demostració gastronòmica.

Les activitats fetes a la biblioteca no haguessin tingut el bon resultat sense el treball ben fet de Núria Pons Capella i dels convidats Xavier Campillo, Maite Salord Ripoll, Miquel Àngel Maria, Tiago Reurer Morlà, Pere Gomila Bassa, Miquel Àngel Casasnovas Camps, Miquel Àngel Limón Pons i Kiko Borràs.

L’exposició sobre la cova de Biniedrís va ser una bona aportació de la Fundació Rubió i Tudurí Andrómaco, amb el treball de suport de Sonia Alonso, Xisca Fortuny i Auxilio Moreno, així com l’exposició de flors de Miguel Cao amb el suport de l’Arxiu d’Imatge i So, Esperança Palliser i Cristòfol Mascaró, així com amb la tasca de Carmen Lara, Francis Villalonga, Cati Olives, i Ester Marcos Carreras per les seves visites guiades.

Els ponents que van participar a les jornades parlant sobre els camins i arqueologia van ser: Gonçal Seguí Chichilla, Joan Febrer Torres, Josep Massot Tejedor, Ricard Cots Torrelles, Fina Salord Ripoll, Alfons Méndez Vidal, Miquel À. Marquès Sintes, Antoni Serra Truyol, Mateu Martínez Martínez, Rafael Bergua Sánchez, Xavier Cardona Capella, M. José León Moll, Elena Sintes Olives, Bruno Parès Sansano, José Simón Gornés Hachero, Montserrat Anglada Fontestad, Octavi Pons Machado, Cipriano Marín Cabrera, Joaquim Pons Machado i Ester Marcos Carreras.

La projecció del documental Traginada, l’esclat d’un poble, de Magda Timoner i produït per l’Arxiu d’Imatge i So, va ser presentat per Pau Salort i Miquel Àngel Maria. Les visites guiades van anar a càrrec de Tòfol Mus Reynés a la pedrera d’en Robadones i d’Irene Riudavets González a Torralba d’en Salort. La visita guiada teatrealitzada per Alaior va ser feta per Sabi Llambías Pell, Martí Andreu Villalonga i Arturo Cuesta Navarro.

La visita als betlems d’Alaior va comptar amb la participació de Bernat Pons, Nito Mercadal, Sebastià Ameller, Àngel Seguí Sintes, Joan Ametller, Dolors García, Niní Febrer, Kay Mercadal, Ana Triay, parròquia de Santa Eulàlia, APA de La Salle i Ajuntament d’Alaior.

Recordam a tots els que sense la seva feina no haguéssim fet les jornades: Josep Lluís Andreu, M. Àngels Pons Mascaró, Cati Olives i Miquel À. Marquès. El nostre reconeixement a la brigada municipal i personal de cultura pel seu suport. A Manolo Barro per les fotografies fetes de tots els actes realitzats i a la impremta J. Pons.

I, sobretot, el nostre agraïment als centenars d’usuaris que han gaudit de totes les activitats ofertes entorn al patrimoni cultural i la nostra història. Moltes gràcies a tothom.