Artículo de resistencia 4

¿Como están queridos lectores? Deseo que cada uno de ustedes esté lo mejor posible dentro de esta kafkiana situación. Quien nos lo iba a decir, después de disfrutar de tantas novelas, películas y series que nos mostraban distopías que parecían imposibles, ¡zas en toda la boca!, una vez más la tozuda realidad le da una patada en el culo a la timorata ficción. Sabíamos que la comedias románticas hacen mucho daño a las relaciones amorosas, nunca se para la noria de la feria con la cestilla de la pareja en lo más alto mientras suena música empalagosa y el chico saca un anillo de compromiso, y al bajar de la atracción la fila de clientes aplaude a la parejita porque el amor ha triunfado. Joder, medir una relación de amor con la métrica de una peli romántica era abocarla al fracaso porque nunca se iba a estar al nivel de esos mundos de cataratas de leche y miel.

Ahora bien, uno confiaba en que las pelis apocalípticas nos ayudaran a afrontar situaciones de fin del mundo, pues una mierda, nos dejan encerrados en casa y uno se caga en todos los zombis y todos los extraterrestres del universo -incluido E.T. que era muy cabezón y muy cansino con el rollo de su teléfono y su casa-, porque lo que quiere es irse a un bar a tomar cañas y a dar abrazos a los amigos con achuchones muy, pero que muy fuertes.

¿Y alguien cree que de esta situación saldrá un mundo mejor? Pues siento decepcionarles pero va a ser que no. Como no salió un mundo mejor después de la peste que golpeó el planeta en el siglo XV, y tampoco nos fuimos a los mundos de los Osos Amorosos cuando la pandemia de la mal llamada gripe española en 1918. Los humanos ‘semos así’, se nos da bien aplaudir, porque es fácil y no cuesta nada, pero amigo, cuando hay que mover el culo y mojarse de verdad la cabra tira para el monte, el solidario y buen tipo lo hará mejor que nunca, y los otros, los malotes, lo seguirán haciendo como el culo. Explotadores y explotados, privilegiados y condenados, ya sabemos que las ruedas de los coches de lujo se sustentan sobre la miseria de medio planeta, pero son tan bonitos los deportivos de alta gama, que ciegan los ojos a los más tontos del barrio ( volver a leer esta última línea con voz de falsete, que es como queda más cutre).

Sin embargo, que haya muchas cosas que no van a cambiar, no significa que todo sea inamovible. Piensen por ejemplo que la operación bikini se ha ido al carajo, gran noticia. Y que esta primavera verano llega la moda de las mascarillas. De hecho grandes marcas de lujo como Benetton o Gucci ya han lanzado sus mascarillas súper cool para gente con posibles. Ya ven, no dan puntada sin hilo, imagino que montarán la semana de la moda de mascarillas con una gran pasarela online donde las modelos lucirán mascarillas con incrustaciones de diamantes The Virtual Mask Fashion Week. Una vez más la realidad se adelanta a la ficción a toda caña. Porque una cosa debe ser sufrir una pandemia, y otra muy diferente que la sociedad supere su carácter clasista.

Y vamos cerrando que bastante gente hay ya con ganas de que le hagan casito por las redes como para alargar yo la chapa que les entrego cada semana. Solo decirles que al igual que los calcetines desaparecen huyendo del olor de pies, y las tapas de los tuppers se esconden en protesta por dejar de ser fiambreras, también hemos descubierto porque los pijamas llevan bolsillos, donde íbamos a meter el móvil y los pañuelos de papel si no. Feliz jueves de resistencia.