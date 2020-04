No me ha gustado pero puedo entender que el miedo aprieta y que al personal le haya dado en mayor o menor medida por hacer acopio de alimentos, por mucho que de momento aún no nos hacen falta. Es la intendencia del miedo. Ahora bien, no soy capaz de entender el desmedido afán por comprar rollos de papel higiénico.

Creo que ahí tienen mucho en qué entretenerse un sicoanalista, es como si hubiéramos percibido que el coronavirus trajera consigo como patología más maligna la de tenernos todo el día cagando (perdón por lo escatológico). Impresionantes carros de la compra y encima una enormidad de rollos de papel higiénico, y no en una zona concreta, donde por ejemplo se hubiera corrido la voz de que dios sabe hasta cuándo no volverán a tener un solo rollo de papel higiénico, ¡pero qué va! Lo del afán de que el papel higiénico no nos falte, es un tema generalizado, yo creo que la cosa tiene que tener una explicación, si no es que estamos todos muy malamente.

Ahora al virus que nos está matando hay que añadir el virus que nos arruina moralmente de la intendencia, y en este caso, la de higiene, que ya está empezando a superar otra patología: la de comprar harina y levadura.