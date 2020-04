Responsabilidad ante el covid-19

En estos momentos, cuando todavía está vigente la declaración de alarma a causa de la pandemia del COVID-19, el Cercle d’Economia de Menorca quiere expresar públicamente su aplauso y su cordial agradecimiento, en primer lugar, a todo el personal sanitario, que ha trabajado y trabaja, en condiciones muy difíciles, en la atención clínica de los afectados. Igualmente agradece a cuantos con su entrega profesional hacen posible la seguridad ciudadana y el abastecimiento alimentario a toda la población. Sin olvidar a las empresas de servicios básicos y a las organizaciones de voluntariado. Nuestro reconocimiento y apoyo a los cuerpos docentes, en su diario esfuerzo por mantener la enseñanza, en sus distintas etapas con el apoyo de las nuevas tecnologías. Cabe finalmente reconocer a los ciudadanos su encomiable cumplimiento de las normas de confinamiento.

Desde el Cercle d’Economia de Menorca también queremos expresar nuestro apoyo y satisfacción por el Acuerdo Marco para el mantenimiento del empleo y la protección del Sector Servicios que han suscrito el Govern de les Illes Balears,

CAEB, PIME, UGT y CC.OO, para enfrentar la crisis económica derivada del COVID-19. Lo aplaudimos y esperamos que sirva de ejemplo y reciba todo el apoyo institucional que merece.

Lamentablemente no podemos extender los aplausos a toda la clase política en general. Creemos inaceptable, en el contexto de la emergencia que estamos viviendo, que todos los partidos políticos no trabajen decididamente en una sola

dirección, sin atender a ideologías partidistas y pensando exclusivamente en el bienestar común de los españoles. No se trata de apoyar a un determinado partido político, se trata de colaborar activa y positivamente, por responsabilidad

democrática y cívica, en la gobernanza del país en estos momentos difíciles del combate contra la pandemia y en preparar las bases que mejor permitan enfrentar, lo antes que sea posible, la reconstrucción económica y social, una vez superada la pandemia. Ya llegará el momento de pedir responsabilidades por acciones u omisiones.

Por último, no podemos olvidar a quienes han sucumbido al COVID-19. El Cercle d’Economia de Menorca expresa su sincera condolencia a sus allegados, confiando en que su recuerdo sirva para corregir los paradigmas equivocados que han propiciado los hechos ocurridos.