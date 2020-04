Darwinians

La solució als problemes mai ha estat l’immobilisme perquè qui no s’adapta al que passa, acaba desapareixent. Darwin ho va entendre amb el món animal. Avui, per exemple és Sant Jordi i han sorgit tot d’iniciatives per animar la compravenda de llibres, de roses i de moments per compartir estones de lectura virtualment. Llegia aquesta setmana, però, que més de la meitat dels catalans tenien intenció de comprar el llibre de Sant Jordi per Amazon. El sector editorial depèn de les llibreries tant a curt com a llarg termini i si i les llibreries desapareixen, passarem tots a dependre d’aquest monstre gegant.

A mi això m’entristeix però indignar-se davant d’aquest fet, no serveix per res. Jo també soc dels que penso que s’hauria de crear un Amazon alternatiu per mirar de plantar cara al monopoli.

No ens oblidem que Amazon va començar precisament venent llibres i ara són uns experts en Big Data, a més d’haver estat pioners en el cloud per si no havien guanyat prou diners al llarg de la seva existència.

Ara estem veient com la covid-19 ha convertit el comerç on-line en l’única alternativa per a salvar els ingressos de molts negocis. Però també hem de saber que no és el mateix digitalitzar un model de negoci que crear un model de negoci digital. Digitalitzar un model de negoci és el que s’ha fet sempre, d’anar modernitzant l’empresa a base d’informatitzar-la i crear un model de negoci digital implicar posar al client al mig de l’equació. No tot servirà.