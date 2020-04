«La imaginación al poder» fue una frase emblemática del movimiento conocido como Mayo del 68. Los jóvenes estudiantes que se la inventaron soñaban con cambiar la sociedad y mejorar el mundo. Hoy también hay jóvenes así. La imaginación va a ser más necesaria que nunca en estos tiempos que corren. Es una capacidad humana fabulosa: permite no conformarse con lo que hay y anticipar el porvenir tal como nos gustaría que fuese. Ante tanta incertidumbre y la brutal crisis que tendremos que atravesar, los sueños serán imprescindibles. No se trata de adivinar el futuro sino de construirlo juntos. Cambiar lo caduco por lo que está naciendo. Dejar atrás todo lo que nos impide sonreír. Ser más solidarios y cooperativos que nunca, sin dejar a nadie atrás. Olvidarnos de batallitas pasadas y estériles para concentrarnos en lo esencial.

Es verdad que cambiarán muchas cosas, pero nos adaptaremos y salvaremos lo que no conviene que muera. Otras cosas pueden quedar en el recuerdo, pero vamos a trabajar juntos para vivir mejor, para descubrir o inventar lo que necesitaremos de ahora en adelante. Y dado el reto que afrontamos, habrá que ser más creativos que repetitivos. Nos desconfinaremos y desescalaremos hasta bajar a la calle. Contagiaremos alegría y buen humor. Repartiremos mejor la riqueza. Cuidaremos el medio ambiente y lo disfrutaremos sin pretender explotarlo. Habremos aprendido que con la salud no se juega. Bueno, me lo imagino.