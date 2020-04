Davallau ets imposts!

Sa crisi econòmica derivada de sa crisi sanitària per sa covid-19 comença a fer-se témer a sa nostra illa. Dimarts «Es Diari» informava que es servici d’ajuda a domicili de s’Ajuntament de Ciutadella atén a diari a unes 106 persones en situació de vulnerabilitat. Setmanalment, se reparteixen, en col·laboració amb Creu Rotja, entre 115 i 120 bosses d’aliments per famílies necessitades.

Ets autònoms responsables de més de 400 comerços de temporada a Menorca també alcen sa veu a ses xarxes socials amb un emotiu vídeo per evitar que es aquest confinament excessiu -recordem-ho, per incompetència d’un Govern central que no és capaç de comprar tests massius per sa població- enfonsi es seus negocis. Després d’enviar tres cartes a s’administració, han aconseguit que ets ajuntaments els perdonin qualque taxa, però segueixen sense rebre ni 1 euros d’ajuda directe perquè no estaven d’alta quan es va decretar s’estat d’alarma. És a dir, que si açò segueix així, centenars de famílies menorquines no ingressaran ni un trist euro en tot s’estiu.

A nivell nacional, més de 1.144.699 persones hem firmat a change.org sa petició «Suspensión inmediata del pago de autónomos mientras dure la crisis del coronavirus». Ets autònoms són es col·lectiu més castigat fiscalment, quan haurien de ser es més beneficiats per ser creadors directes de riquesa i de llocs de feina. Però en tost de mimar-los, aquí els fregim a imposts. Més de 3.000.000 d’espanyols que són sa base des sistema econòmic des país no tenen pràcticament ajudes, i quasi es 90 per cent d’ells cotitzen per sa base mínima. Es Govern de Pedro Sánchez no té cap intenció de perdonar ni una quota d’autònoms, encara que no puguin ingressar res perquè ells (es Govern) els tenen forçosament tancats a ca seua. Una autèntica vergonya.

A Madrid, es Partit Popular de Pablo Casado ha començat a demanar as president Pedro Sánchez, alias doctor cum fraude, que retalli es seu govern per combatre sa crisi derivada des coronavirus, així com ho va fer en es seu dia es seu antecessor, Mariano Rajoy, durant sa darrera crisi econòmica que va patir Espanya. En Rajoy no és sant de sa meua devoció, però sa realitat és que es govern social-comunista de PSOE i Podemos ha suposat un increment brutal de despesa econòmica en nombre de ministres i assessors. Actualment, es govern de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias compta amb 23 ministres, ni més ni manco, quan es de Mariano Rajoy, en època de crisi, era de 13.

¿Un Govern socialista i comunista retallant en sous públics en benefici de sa ciutadania? Com diuen en castellà, no caerá esa breva. Però açò no vol dir que haguem d’abandonar sa lluita. Ara bé, hi ha altres administracions més pròximes que també poden donar es braç a tòrcer, com són ets ajuntaments. En aquest sentit, Partit Popular i Ciutadans de Ciutadella s’han posat ses piles proposant mesures econòmiques i socials que serien molt beneficioses pes nostro poble.

S’oposició reclama a s’Ajuntament de Ciutadella que es doblers que s’havien de dedicar a ses festes de Sant Joan, suspeses enguany, se destinin a pal·liar ets efectes de sa crisi. Rallam d’uns 458.772,73 euros que es podrien destinar, sobretot, a ses famílies de Ciutadella que més ho necessiten.

Si s’Ajuntament de Ciutadella disposa d’un superàvit de 15.000.000 euros, lo primer que ha de fer és davallar imposts injusts i confiscatoris com s’IBI, i lo segon, tornar aquests doblers a ses butxaques des ciutadans, que és on millor estan, ja que per cosa mos els hem guanyats. Senyora alcaldessa, per favor, no gastin més en pujar-se es sous públics, davallin ets imposts i mos tornin lo que és nostro.