Artículo de resistencia 8

¿Cómo están, queridos lectores? Espero que lo mejor posible estén en la fase que estén. Ruego no hacer ostentación de fotos en terracitas a los que puedan ir a tomarse una caña. Nuestra Menorca entera pasó el control pero soy muy empático con la buena gente de Madrid y Barcelona, que son a los que más duramente está golpeando la pandemia. Los que vivimos en sitios pequeños no somos más listos que ellos, sencillamente somos menos, y en mi pueblo para que haya una aglomeración tenemos que ir todos juntos a la misma hora a la plaza del Ayuntamiento y aun así quedaría sitio para que los niños cacen Pokémons.

Lo guay de verdad será cuando peninsulares e isleños podamos disfrutar juntos de las maravillas de Menorca. El que vaya de iluminado porque vive en un pueblo y critique a los que viven en una gran ciudad, se podría dar un bañito de realidad para entender que nos necesitamos unos a otros más que nunca. Porque la necesidad que tendrán los urbanitas de coger aire fresco y darse un bañito en las aguas limpias del Mediterráneo es la misma que tenemos nosotros de que nuestros comercios funcionen un poquito, si no en octubre nos acabaremos comiendo las piedras de las parets seques.

Dicho esto, hoy quiero reflexionar con ustedes de un tema que no ha sido lo suficientemente tratado: el sexo durante el confinamiento: ¿ha subido la venta de Satisfayer al mismo ritmo que la venta de harina? ¿Cómo se lo montan las parejas con niños? ¿Hay affairs entre balcones? Los que hacen flexiones sin camiseta en su terraza, ¿están emulando al pavo real en una especie de danza del apareamiento? ¿Cuántos amantes han quedado en la cola del supermercado para intercambiar picaras miradas por encima de la mascarilla?

Lo cierto es que las guías publicadas para disfrutar del sexo durante el confinamiento parecen un manual antilibido redactado por un talibán religioso. No recomiendan los besos, flipa con lo frío que puede quedar el tema. No recomiendan el cara a cara, bueno esto que cada uno lo interprete a su manera, pido contención que este es el diario MENORCA. Incluso recomiendan el uso de mascarillas, sería como si Darth Vader tuviera relaciones con Iron Man, lo digo solo por lo de las máscaras, que no se le vaya la cabeza a nadie.

Una vez machacada la libido te dicen que, si cumples con todo, disfrutes del sexo porque es muy sano y muy recomendable. Joder, pero si se la han quitado las ganas hasta al más fogoso de los humanos. Si da miedito hasta tocarse uno mismo, y el hidrogel, por la cantidad de alcohol que lleva, no parece muy recomendado para las partes íntimas.

Así que a pesar de la evidencias científicas que demuestran que el sexo es muy bueno para la salud, baste como ejemplo el siguiente dato: tener relaciones sexuales una o dos veces a la semana aumenta, hasta en un 30 por ciento, los niveles de un anticuerpo llamado Inmunoglobulina A (IgA), que actúa como protector contra el resfriado y la gripe, la verdad es que el contexto global no ayuda nada a disfrutar del mismo.

El tema del sexo en el confinamiento fue una propuesta de mi amigo César, el artista con el bigote más sexi que ha dado la Ciudad Condal, así que mil gracias. Para las semanas próximas hablaremos de las dudas que surgen respecto a cómo serán las próximas fiestas patronales -cuando se puedan celebrar-, ¿se tendrá que bailar la lambada con distanciamiento social?, o, ¿cómo será la nueva coreografía de Paquito el Chocolatero? Se admiten ideas de todo tipo. Feliz jueves de resistencia.

conderechoareplicamenorca@gmail.com