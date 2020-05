Pobres que mengen producte local

És possible que algú pensi que les famílies que a Menorca passen fam haurien de menjar només els productes que aporta el Banc Europeu d’Aliments. Res d’exquisideses. Les coses més bàsiques, enllaunades, res especial. Així és a vegades la solidaritat, bàsica.

A algú li pot sorprendre la campanya de CaixaBank, Caritas, Artiem, Sa Cooperativa i «Es Diari» per recollir doblers (avui possiblement s’arribarà als 18.000 euros) perquè algunes de les famílies més vulnerables rebin a casa seva productes de qualitat, de quilòmetre 0, fruita i verdura fresca, carn de be, mozzarella de Menorca, entre altres coses. Realment és una gran acció, no només perquè ajuda ara 50 famílies, que poden ser més, i permet la distribució de producte d’un camp de Menorca que ho necessita, sinó perquè dignifica qui pateix una situació de pobresa. Aporta un valor especial a l’acció solidària.

Encara hi ha gent que pensa i argumenta que els pobres se n’aprofiten del sistema i en són una càrrega. A vegades s’escampen per les xarxes imatges d’algun producte amb el segell del Banc d’Aliments que s’ha llençat sense consumir. Sovint són llegums secs, que perquè siguin comestibles han de bullir una bona estona i hi ha llars molt humils que no disposen de l’energia necessària per fer-ho. Per aquest motiu, Caritas demana sempre que els ciurons, mongetes i llenties que es donen arribin cuinats.

Caritas i Creu Roja han constatat un increment cada dia de les famílies que necessiten productes d’alimentació. I la resposta social no s’ha fet esperar. Les entitats han incorporat nous voluntaris, amb ganes d’ajudar, s’han creat xarxes de persones que col·laboren i aporten productes, i hi ha entitats que s’han mobilitzat per organitzar accions amb sentit. Aquest moviment serà imprescindible durant el temps de crisi. Demostra que la solidaritat no és una obligació administrativa, sinó una actitud que millora la qualitat de la nostra societat. Les bones persones són la matèria prima imprescindible, el producte de més qualitat.