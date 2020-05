Què fan els altres destins?

El dubte està a saber si tindrem o no temporada turística a Menorca, però en un escenari igual per a tots, és important saber com s’espavilen els altres. Per exemple, l’Ajuntament de Cartagena ha decidit comprar un miler de bonus de nit d’hotel per incentivar al sector turístic de la seva zona. Una mesura expeditiva amb l’objectiu que els establiments turístics murcians puguin disposar d’ingressos de forma immediata, entenent que es tracta d’un dels col·lectius més afectats per la crisi de la covid-19.

El consistori explica que repartiran aquestes estances gratuïtes entre el personal que ha participat en l’operatiu d’emergència social que es va posar en marxa durant la pandèmia i que va des de policia, personal municipal o voluntaris de protecció civil, entre d’altres.

Un altre exemple és a la Costa del Sol on la Diputació Provincial de Màlaga acaba d’anunciar que es bonificaran 25.000 estances hoteleres a professionals sanitaris de tota Espanya amb bonus de 100 euros per aquells que emprin establiments de la seva zona, amb un mínim de tres nits en règim d’allotjament i esmorzar.

El cas d’Itàlia va ser el primer: el seu govern ha optat per una fórmula similar i donarà un bonus turístic de 500 euros a les famílies per gastar en hotels i albergs de tot el país. D’altra banda, un destí tan mediterrani com l’illa de Sicília ha anunciat que tan aviat com es voli, pagarà el bitllet d’avió i un terç del cost de l’hotel, alberg u hostalatge a aquells que decideixin optar per aquest destí durant les seves vacances. A més, el govern regional afegirà l’al·licient d’oferir entrades gratuïtes a llocs d’interès com museus i espectacles. Idees no en falten…