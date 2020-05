Per un Sant Joan d'antany

Es 17 d’abril de 2020, es ciutadellencs vam rebre una de ses notícies més doloroses que mos podríem haver imaginat mai. S’acordava sa suspensió de ses festes de Sant Joan d’enguany. Eren dies complicats. Es temps se mos tirava damunt per poder organitzar ses festes amb ses mesures de seguretat des darrers anys, i ets informatius no feien altra cosa que informar sobre es nombre de morts i d’infectats per coronavirus a Menorca, Balears i Espanya. Acabàvem de passar es pico de quasi 1.000 morts diaris a tota sa nació entre finals de març i principis d’abril. Sa situació era més que preocupant. Sa decisió de sa suspensió de ses festes era un secret a veus, i es poble la va acceptar, amb seny i resignació.

Gràcies a Déu, emperò, sa situació ja no és sa mateixa. A 27 de maig, Menorca ja du més de 20 dies sense detectar cap nou cas de Covid-19, i ja només hi ha cinc valents a sa UCI des Mateu Orfila batallant per sa seua salut; as qui desitjam una ràpida recuperació. Es panorama ja no és es mateix. Per tant, és normal que sa gent hagi baratat d’opinió. Fa un mes, tots mos pensàvem que hauríem de viure es dies 23 i 24 de juny confinats a ca nostra. Ara, ja som molts es qui mos demanam: ¿per què no podrem celebrar un Sant Joan diferent d’aquí un mes, quan ja no hi haurà estat d’alarma, si ja podem reunir-mos amb amics i familiars, o inclús anar a ses terrasses des bars?

Un bon amic m’ha fet arribar sa següent proposta, que va més enllà de qualsevol sentiment individual de cada u, i que mira també pes bé de sa gent de Ciutadella, ja que celebrar Sant Joan ajudaria a reactivar s’economia de base. Per poc que es pugui fer, a cada casa, a cada família, a cada bar i restaurant, amb es simple fet de poder fer xicolati, ensiamada, pastes, pastissets o coques… ajudaríem de bona manera a totes ses activitats comercials des terme de Ciutadella.

Fer festa no vol dir fer una celebració pensant amb reunir una gernació de 60.000 persones. Sa idea és no permetre grans multituds i diversificar sa festa amb zones on vesins, barriades, famílies i grups d’amics tenguin s’oportunitat de poder celebrar d’una manera més íntima sa festivitat de Sant Joan, donant una oportunitat an es poble de Ciutadella a viure sa festa tal com la coneixem, però des de sa distància i es respecte. Una festa, un homenatge, un Sant Joan de veure’l passar, aplaudir i emocionar-mos.

Un Sant Joan diferent, on es ciutadellencs puguem celebrar es seu esperit, podria tenir es següent format:

Se podria celebrar un Diumenge des Be diferent amb tranquilitat, tancant es carrer major des Born perquè sa comitiva entràs en tota llibertat a cas caixer senyor i sense aglomeracions. Fent un primer toc de tambor i fabiol en homenatge an es sentiment des poble cap a sa festa, des de sa terrassa exterior de Cas Comte que dóna as Born. Així tothom el podria viure, respectant unes mesures determinades de distància a sa plaça més grossa de ses Balears. Sa dona des caixer casat podria deixar penjada sa bandera de Sant Joan a s’enfront de cas caixer senyor amb un floc de dol, en senyal de respecte per sa gent que ha mort i per sa suspensió de sa festa. Donant facilitats a barriades i vesins per fer berenars familiars o amb colles d’amics, respectant ses mesures de seguretat. A sa posta de sol, sa dona des caixer casat llevaria sa bandera de s’enfront de cas caixer noble.

Es Dia des Festers és òptim per diversificar sa festa i dur a terme petits actes festius i controlats a carrers, places i barriades. Es Dissabte de Sant Joan es podria celebrar com aquell temps, donant valor i significat a una confraria o grup de cavallers que van en processó fins a Sant Joan de Missa, per poder fer ses completes des Dia de Sant Joan. Passant per places i carrers de Ciutadella, com si fos un homentage a sa festa. Sense bots, sense capedetes, sense entrar dins ses cases. Acabades ses completes, s’acabaria s’acte festiu i amb cavalls, i es cavallers davallarien a Ciutadella, on acompanyarien a peu a deixar es caixer senyor i sa capellana. Es Dia de Sant Joan, es cavallers es replegarien as Seminari per anar en comitiva a cercar es caixer senyor i sa bandera de Sant Joan, i seguidament anar a celebrar sa Missa de Caixers a les 12:00 a la Catedral. Acabada sa missa, tornarien a cas caixer senyor entrant per sa Plaça des Born per fer es darrer toc de fabiol de Sant Joan 2020. Es capvespre seria ideal per promoure activitats culturals o fer un concert de sa Banda de música municipal en es Pla de Sant Joan.

Amb només cinc persones hospitalitzades amb coronavirus i prop de vint dies sense cap nou contagi en tot Menorca, ¿per què no feim un Sant Joan d’antany, sense sa massificació que a ses darreres dècades havia desvirtuat s’essència de sa nostra festa? Respectant ses mesures d’higiene, tenim una oportunitat d’or per celebrar un Sant Joan diferent, com antany, però amb s’oportunitat que, sobretot, petits i majors puguin reviure es seu esperit. Es poble de Ciutadella s’ho mereix.