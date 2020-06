Miquel Montoro, un ‘youtuber’ ben nostro

A finals de gener, es jovenet youtuber mallorquí, Miquel Montoro, va donar es bot definitiu cap a sa fama amb s’exitosa entrevista a «La Resistencia», on li va ensenyar a David Broncano com tallar bé una sobrassada. Pes qui no entenguin per on van es tirs, en Montoro és un fillet de catorze anys de Sant Llorenç des Cardassar, que un bon dia se li va ocórrer penjar a Youtube un vídeo explicant en bon mallorquí com pelar una taronja. S’al·lot va caure en gràcia, i es vídeo ja acumula més de 2.536.420 reproduccions. ¿Serà es vídeo gravat en sa nostra llengua amb més reproduccions de tota sa història?

Sa qüestió és que, de llavors ençà, amb 741.000 seguidors a Instagram i 328.000 a Youtube, Miquel Montoro és possiblement s’influencer més famós de ses Illes Balears. Però clar, hi ha un problema pes fanàtics de s’estandardització a ultrança: que en Miquel Montoro per tot allà on va diu tot orgullós que xerra mallorquí. Sí, sí. Ja ho sé, jo tampoc veig es problema aumón. A València, tothom diu que «parla valencià», fins i tot aquells qui defensen que és es mateix idioma que es català. Però aquí es veu que mos l’agafam amb paper de fumar. Ensoldemà de s’entrevista a «La Resistencia», s’Obra Cultural Balear va publicar es següent missatge en es seu instagram: «Durant l’entrevista d’ahir de Miquel Montoro a ‘La Resistencia’ es va produir un malentès: David Broncano, a Mallorca sentim tan nostre el català que moltes vegades l’anomenam mallorquí!». És a dir, que segons s’OCB, es mallorquí -i per sa mateixa regla de tres, es menorquí i s’eivissenc- són un malentès, i no un tresor lingüístic des que n’hauríem d’estar orgullosos.

Amb aquests antecedents, es de la ceba li han tornat a armar un pollastre a s’al·lot. Fa dues setmanes, en Montoro explicava a un vídeo per què darrerament estava gravant es seus vídeos en castellà: «Hay mucha gente, muchísima, que me lo pide. Flipas con los mensajes. Son un montón de gente. Y como hay más gente que habla castellano que catalán o mallorquín, y como el castellano lo entendemos todos porque nos lo enseñan en la escuela, he decidido hacerlo así. Y porque así habrá más gente que pueda unirse al canal. Gente de otras zonas y de otros países». Aquest fet va desencadenar s’odi des separatistes radicals a Twitter, on aquest al·lot de només catorze anys va rebre tot tipo d’insults i desqualificacions, entre elles, sobre es seu estat físic.

As cap d’uns dies, en Miquel va publicar un tuit on deixava ses coses clares: «Quiero que entendáis que no he decidido hablar en un idioma. Solo decidí usar los 2 que sé. No voy a hablar solo mallorquín, ni voy a hablar solo castellano. Dejad de inventar y mentir, y sobre todo, por favor, dejad de creer a mentirosos. ¡Si alguien quiere saber algo de mi, que pregunte!».

I és que aquesta és sa qüestió. Rallam d’un al·lot de catorze anys que s’ha convertit en un defensor des món rural i que està donant a conèixer productes de ses nostres illes a tot el món. És lògic que pengi es seus vídeos en castellà, ajudant així a promoure es sector agrícola balear -que tant ho necessita- a tot Espanya i a l’estranger a través des seus seguidors.

I lo més important, en Miquel Montoro té tot es dret del món a penjar es seus vídeos en castellà, ja que per cosa vivim a una societat democràtica allà on sa gent xerra en sa llengua que li dóna la gana. Encara que es cavernícoles catalanistes, clar, no ho puguin encobeir.