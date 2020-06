L’atractiu de la derrota

S’entén que és una estratègia promocional pèssima al·ludir a qüestions negatives del negoci. A la manca de previsió de clients, per exemple. És difícil imaginar un restaurant convidant a entrar-hi perquè mai no hi ha gairebé ningú i s’hi està ample, amb una bona ràtio cambrer/taula. O una perruqueria destacant que allà sempre tindrà cita a l’hora que vulgui malgrat ser una empresa unipersonal. Delata un cert fracàs, una penúria, que segurament tindrà unes causes, més enllà dels habituals comodins de la mala sort i el Govern. Enguany tindrem un estiu turísticament més curt i a mig gas, malgrat els menorquins, amb els hàbits alterats i l’avorriment multiplicat, hem adquirit ja a les darreres setmanes actituds i pràctiques més pròpies de principis de juliol. En aquesta temporada de supervivència econòmica, la promoció turística se centrarà a potenciar la condició de destí segur pel que fa a la sanitat, on contagiar-se és gairebé tan improbable com signar un contracte indefinit. Fantàstic, però em deman si no seria un bon reclam estrella convidar els potencials turistes a aprofitar l’oportunitat única de gaudir de Menorca en ple agost amb una densitat humana reduïda, més pròpia d’abril o octubre, sense embussos, sense compartir de forma involuntària protector solar a la platja, sense esquivar senderistes al Camí de Cavalls.

És molt raonable i comprensible que administració i empresaris no optin per aquesta línia de promoció perquè suposaria, per una banda, posar de manifest les incomoditats de les massificacions que es produeixen cada any, i al mateix temps admetre que es resignen a una derrota, a una concurrència reduïda. Suposaria destacar l’atractiu que té allò que es vol evitar, malgrat que és indubtable l’atractiu d’aquesta derrota. Però, si com a simples ciutadans volguéssim convèncer un amic portuguès perquè vengui a l’Illa aquest estiu, posaríem més èmfasi en els llits vacants a l’UCI del ‘Mateu Orfila’ o en aquest aforament extraordinàriament reduït enguany en ple agost? Que complicat s’ha tornat tot aquest 2020.