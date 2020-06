Artículo de resistencia 12

¿Cómo están queridos lectores? Sí, me dirijo directamente a ustedes, a los que han sufrido un ERTE, o han sido despedidos, o han tenido que cerrar definitivamente su pequeño negocio, o conservan su trabajo pero ven como muchos familiares y amigos se derrumban económicamente. Y me dirijo a ustedes porque sé que los megamillonarios están mejor que bien. De hecho los 23 más ricos de este país se han hecho durante la pandemia un 16 por ciento más ricos. «Poderoso caballero es don dinero», ¡ay! esas cositas que escribía el bueno de Quevedo siguen más actuales que nunca.

No dejamos de flipar con los datos, la paralización de la economía por la pandemia ha llevado al paro a 41 millones de personas en Estados Unidos y 3,8 millones en España. Y según las previsiones del Banco Mundial, se abocará a la pobreza extrema a más de 60 millones de personas en todo el planeta. Sin embargo, ¡chorprecha! según la revista «Forbes» los ultra ricos siguen metiendo billetes en sus enormes cuentas bancarias a todo trapo. Como de jodida estará la cosa que hasta el FMI, famoso por su humanidad, ha dicho que el ingreso mínimo vital de España era una buena medida, si esta gente que quería que nos jubiláramos a los 110 años y a los que toda medida social les provoca urticaria, ha soltado esta lindeza, es que la situación está más chunga que escuchar a todo volumen una playlist de los grandes éxitos de la Tuna.

Y es que algunos de nuestros millonetis patrios ya hacían pasta gansa con el negocio de las residencias de gente mayor, con dramáticos resultados, y además le han sumado unos milloncetes con el circo que se montó en Ifema donde parece que los menús los hacía un chef Michelín y la limpieza se llevada a cabo con tecnología de la NASA, porque cada menú costaba más del triple que el de un hospital público, y la limpieza se la llevó integra una de las empresas del tito Floren, dueño de ACS, por la modesta cifra de 3.9 millones de euros.

Ya ven, miles de vidas después, nada cambia para esos patriotas de bandera en la muñeca y caudales en Suiza. Pero que no les tomen el pelo, no tenemos euros para ir a Turquía a por implantes, la historia de la economía esta llena de ocultismo porque les interesa que nos creamos que el único camino posible es le marcado por los neoliberales y que el tema de los impuestos es un invento de izquierdistas peligrosos. Pues toma ya, durante casi 20 años, la tasa que tenían que pagar las grandes fortunas estadounidenses nunca bajó del 90 por ciento. Fueron los años dorados del crecimiento económico y sociocultural de EEUU con el presidente Roosevelt a la cabeza. El peligroso comunista de Franklin D. Roosevelt hizo una política intervencionista brutal a la que llamó New Deal (Nuevo Trato), porque el país del Tío Sam estaba en la mierda más absoluta después del crack del 29 y necesitaba un potente colchón social para salir adelante.

Mil perdones por la turra que les he soltado hoy, pero en mi defensa diré que es cansino escuchar cada día la misma matraca neoliberal sobre la economía, la ‘paguita’, la caridad de los ricos y bla bla bla. Como si no hubiera más alternativa que seguir el sendero infernal que ellos nos marcan. Qué quieren que les digan, seguramente ganarán, pero al menos que no nos tomen por idiotas que aplauden sus gansadas. Nos vemos en la playas, en los bares, por la calles, o donde la fase en la que estén les permita. Hasta la necesaria vuelta a la relativa libertad, que tengan ustedes un feliz jueves de resistencia.

