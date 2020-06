Des de casa

El teletreball s’ha imposat. Ho hem vist durant la pandèmia, ho estem encara posant en pràctica molts de nosaltres.

Diu el periodista Fernando Gallardo que només en estalvi d’espai i equips ofimàtics, manteniment, aigua, llum, wifi, neteja i en menjador o vals menjar, una empresa mitjana a Europa pot estalviar-se més de 2.000 euros a l’any per empleat. Al seu torn, cada teletreballador genera un dia més de valor per setmana que l’empleat d’oficina, ja que el temps en desplaçaments el sol dedicar a la feina.

Gallardo no parla de les criatures a casa enmig del teletreball, però això són figues d’un altre paner. Així doncs el fet d’escalfar cadira i fer acte de presència ha deixat de ser religió i una tercera part de les feines d’avui dia, que no siguin relacionades amb l’agricultura, l’hostaleria o la construcció, poden ser perfectament exercides a la llar. Fins i tot les reunions a distància, han fet guanyar en puntualitat a un país més aviat impuntual.

Tot això vol dir que Menorca té una gran oportunitat per oferir-se al món com el millor lloc per poder treballar des d’una illa. Quants propietaris de segones residències els hi hagués agradat quedar confinats aquí? L’atractiu de Menorca s’imposa i el seu silenci i el seu entorn extraordinari per oferir són arguments poderosos. Això sí, ens hauríem d’assegurar que hi hagi una excel·lent xarxa telefònica a tota l’Illa sense excepcions ni ombres, que realment permeti fer realitat el somni de qualsevol professional que ara mateix es pugui plantejar fer el pas. El tren per poder-ho fer realitat ja ha sortit de l’estació i ens hem d’afanyar en no perdre’l.