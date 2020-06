Ciutadella oblidada

Avui mos toca rallar de sa trista història de s’autobús de Ciutadella a s’aeroport, que mai arriba. A finals de maig de 2019, IB3 anunciava que Ciutadella comptaria amb bús directe fins a s’aeroport, i que sa històrica reclamació de sa ciutat de Ponent quedaria plasmada en es nou Pla Insular de Transport que estava previst aprovar en qüestió de setmanes, a falta d’un darrer informe jurídic. Aixiques, es ciutadellencs mos podríem desplaçar amb transport públic fins a s’aeroport sense haver d’aturar a s’estació d’autobusos de Mahó, i d’allà agafar es correu una altra vegada fins a s’aeroport després d’haver passat per Ferreries, Es Mercadal i Alaior. Parlam d’una proposta que ja s’havia posat damunt sa taula en es ple d’abril de 2016 des Consell insular, però que com moltes altres, va quedar en res.

Es 18 de novembre de 2019, s’equip de govern des Consell insular va proposar modificar es Pla Insular de Transport en es ple sense incloure sa línia directa de Ciutadella amb s’aeroport, ni amb Fornells, ni amb s’Hospital Mateu Orfila. Açò va ser criticat per s’oposició, i se van abstendre es quatre consellers des Partit Popular, Coia Sugrañés, Carlos Salgado, Carmen Reynés i Dolfo Vilafranca, i es conseller de Ciutadans, Pepe Negrete. Gràcies a ses reivindicacions de PP, Cs i s’Ajuntament de Ciutadella, finalment es Consell insular de Susana Mora va incorporar sa línia Ciutadella - aeroport a sa fase d’al·legacions.

Per anar fins a s’aeroport de tots es menorquins, es residents a Ciutadella encara hem d’agafar un bus fins a s’estació de Mahó, i allà esperar fins sa línia que du a s’aeroport. Sa majoria de ciutadellencs evitam aquest maldecap i mos desplaçam amb es nostro vehicle particular o amb un servici de transport privat per una agència quan es tracta d’un viatge, amb es cost afegit que açò suposa.

As cap de mig any de sa seua aprovació, sa consellera de mobilitat, Francesca Gomis, diu que s’autobús hagués pogut ser una realitat a s’estiu de 2021, però que ara són ets aconteixements es qui marquen es calendari i que es plaços (no sabem quins) impedeixen que pugui ser abans.

Es ciutadans començam a estar farts de tanta lentitud i tanta burocràcia. És patètic que Ciutadella, es municipi amb més habitants i més turistes de Menorca, no tengui transport públic directe amb s’aeroport. ¿Per què no s’afegeix, almanco, una nova aturada a s’aeroport a sa línia Ciutadella-Mahó, mentres no es pot posar en marxa sa línia Ciutadella - aeroport?

Si es Consell insular no és capaç de resoldre aquesta necessitat històrica de més de 30.000 menorquins que també necessiten anar a s’aeroport o a s’hospital, tal vegada aquests milenars de menorquins un dia es demanaran per què els serveix es Consell insular.