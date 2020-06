Paperot dalt la Sala

Fa cosa d’un mes sortia a «Es Diari» sa notícia d’una denúncia per una agressió homòfoba a Ciutadella. Segons sa versió des jove denunciant, aquest va ser insultat i agredit per dos joves més que no van aturar fins que van arribar dues al·lotes. Sa notícia es va escampar com sa pólvora a ses xarxes socials, i s’Ajuntament de Ciutadella no va dubtar en tirar-se de peus de bolla a treure un comunicat lo més deveres possible on afirmava que «aquest equip de govern dona (sic) suport total a la lluita per la igualtat real dels drets de les persones, i que en cap cas no pot permetre al poble de Ciutadella aquests tipus de comportaments». Per altra banda, ses Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya a Menorca -partit polític en es que, curiosament, milita es jove denunciant- van denunciar que «la passada nit del 27 de maig un dels nostres militants va ser agredit verbalment i físicament amb insults de caire LGTBIfòbic a mans de dos nois (clar que sí, a Menorca deim nois de tota sa vida!) al carrer de la Puríssima, a Ciutadella». El PSM tampoc va voler deixar passar s’ocasió, i també es va tirar de cap a ses xarxes: «Condemnam rotundament l’agressió LGTBI-fòbica que va tenir lloc el 27 de maig a Ciutadella».

Des llatí aggressio, segons sa RAE agressió significa «acto de acometer a alguien para matarlo, herirlo o hacerle daño». És a dir, que perquè hi hagi agressió hi ha d’haver violència física. Idò resulta que as cap d’una setmana des fets, sa Policia Nacional de Ciutadella imputava es jove denunciant per simular pressumptament una agressió homòfoba. Després de prendre-li declaració a ell, a amics i a altres possibles testimonis, sa Policia va tornar a entrevistar a s’al·lot, qui va reconèixer en segona ocasió que no s’havia produït cap agressió, sinó que l’havien insultat i prou. Però es mal ja estava fet, i sobretot, ses Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya a Menorca ja havien aconseguit sa publicitat gratuïta, amb s’Ajuntament i el PSM darrere darrere denunciant a pies juntillas una agressió que mai va existir i de sa que mai en van tenir cap prova.

Qualsevol insult contra sa condició sexual d’una persona s’ha de condemnar. Ningú ha d’insultar a ningú per ser homosexual, heterosexual, bisexual o allò que vulgui ser. Però s’Ajuntament de Ciutadella no pot fer es paperot d’aquesta manera fent comunicats denunciant falses agressions homòfobes que no han existit mai i sense tenir-ne proves.

Gràcies a aquest jove, ara imputat per un pressumpte delicte de simulació de delicte, ses persones que realment patesquin una agressió homòfoba a Menorca tindran més difícil que sa policia, sa societat i es medis de comunicació se’ls cregui. Gran aportació sa d’aquest al·lotet convertint un tema tan seriós com és s’homofòbia en motiu de burla. Esper impacient es comunicat de s’Ajuntament de Ciutadella i de Més per Menorca condemnant sa falsa denúncia d’aquest jove que tan flac favor ha fet a ses persones que un dia puguin patir una agressió homòfoba de ver a sa nostra illa.