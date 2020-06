Proves pilot

L’illa de La Gomera serà protagonista d’una prova pilot amb la nova aplicació per mòbil que es pretén implantar per millorar l’eficàcia de rastreig en cas de contagi per Covid-19. El simulacre començarà per Sant Pere en una iniciativa impulsada pel Ministeri de Sanitat en col·laboració amb la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial que farà que l’atenció mediàtica, estigui concentrada a les Canàries.

Diuen que s’ha escollit aquest territori perquè hi conflueixen població local i turística a més de comptar amb la predisposició de la seva ciutadania. Suposo que es nota, i molt, el pes polític que l’arxipèlag respecte a Balears però no sé què passa amb Menorca, que sempre ens perdem aquestes oportunitats. Recordo que el 2017 es va presentar el projecte Menorca Smart Island, on representava que Nissan Ibèria volia aprofitar la nostra illa per a fer una prova de mobilitat sostenible mitjançant l’ús de vehicles elèctrics amb una sèrie de compromisos al darrera. No n’hem sabut massa cosa més i tal com estan actualment els plans de la marca, ja ho podem liquidar.

En qualsevol cas, la prova dels canaris deixa clar que la nostra privacitat està quedant més diluïda cada dia que passa. Sigui en nom de la seguretat, sigui en nom del que sigui, som uns ciutadans despullats al millor postor. I res més lluny de la realitat, l’altre dia m’explicaven que tots els vehicles que es venen actualment estan geolocalitzats i per tant, els fabricants saben tot el que fem encara que afirmin fer-ho sense noms i cognoms. Saben a quin supermercat anem i amb quina freqüència, on dorm el cotxe cada vespre o si anem al taller oficial a fer les revisions. Dades prou interessants perquè hi pugui sucar pa qui tingui més interès, no?