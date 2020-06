Aborígens entre el desconcert

Dijous, 16.30: cap a la biblioteca. Trob quatre aborígens. Cap turista. Cap aglomeració. Només aglomera la festa. Ens va la marxa. Per tot. No només a Ciutadella. La desescalada és rumbosa arreu. Molts escandalitzats amb les imatges de dimarts han fet ja sopars multi-llars a cara descoberta. Mentrestant, el Banc d’Espanya vaticina, amb gran i estèril precisió decimal, que en passarem un fum. Ahir: «El País» il·lustra una notícia de preocupants rebrots amb la imatge de cas caixer senyor. O saben més coses que noltros o la van pifiar.

Si un fa asades en públic, els efectes són difícils de controlar. Tant hem venut que som un destí meravellosament segur que ens ho hem cregut massa, Vueling i noltros mateixos. Ara no descartin catalans fent-se selfies a la casa de la foto que va sortir a la tele, com si fos el Manneken Pis. Avui: arriben turistes subvencionats que xerren estranger.

El meu germà de petit volia ser turista de professió. Va renunciar a temps per raons òbvies. Els turistes encara no cobren, però si es paga per tenir-los. Açò es diu promoció.

Pot ser un anunci a una revista danesa o una línia aèria amb Munic, estimulada per obrir camí, pal·liar el drama i corregir a la correguda la sempre denunciada dependència del britànic turoperat, que no és res quirúrgic. Si arriba una altra pandèmia, l’any que ve podríem acabar materialitzant la vel·leïtat infantil del meu germà per evitar que les fileres d’hamaques es transformin en simples parcs fotovoltaics de plàstic.

Davant açò, si trob un turista un vespre pel port de Maó, em desconcertaré entre l’alegria i el temor. No sabré en quin sentit actuar, únic, invers o doble. Les previsions del Banc d’Espanya m’estimulen a dedicar-li uns passos de ball de bot i convidar-lo a un xupito d’oliaigua, però si faig cas a Fernado Simón, els filtres-colador aeroportuaris i «El País», millor canviar de vorera amb el risc que s’ho prengui a males. Alguns ni s’ho plantejaran i seguiran amb la seva marxa festiva grupal. Confiar causes col·lectives a la responsabilitat individual pressuposa una cosa que no tot individu té.