Segundo artículo 'neonormal'

¿Mari? ¿Me oyes niña? Vaya tela lo mal que van las conexiones telefónica y el Internet, como si no hubieran facturado millones a cascoporro los gerifaltes de Timofónica durante la pandemia. Chica, que te llamo de nuevo… No, no me paso a la videollamada, que como queda poco para vernos, si un rebrote cabrón no lo impide, prefiero oír tu voz y comernos la cara a besos cuando nos veamos, además la tele engorda y en la tablet tengo una cara de pan que lo flipas… Sí hija, que cada semana necesito hablar con alguien y te ha tocado a ti por eso de que somos amigos desde que nos parieron. ¿Te acuerdas cuando el idiota del Luisito no dejaba de agobiarte en 1º de BUP? Joder, lo que nos reímos cuando le metimos la mierda de perro en la mochila, y todo el mundo le decía que había sacado unas notas de mierda, pues eso Mari, que juntas lo bueno es mejor, y lo chungo es menos malo.

¿Cómo llevas las primeras semanas de neonormalidad? …No me extraña, a mí, como ya te dije, también se me está haciendo más raro que cruzarte con un perro verde. Ahora te digo una cosa, hay historias que no cambian ni a martillazos… ¿Cómo?, No Mari, no le des más vueltas a lo de los rebrotes que no hay que llamar al mal tiempo. Los que han rebrotado han sido los de las compañías aéreas ¿has visto que precios para entrar en Menorca? Menos mal que te compraste el billete con tiempo porque estos no tienen límite. Yo sigo alucinando que, tanto en la normalidad como en la maldita neonormalidad, salga más barato venir de Múnich a la Isla, que venir de la península, luego dicen que si el turismo nacional nos salvará el culo, tienen menos vergüenza que Pablo Motos cuando opina de epidemiología.

Yo que sé Mari… igual hay alguna cosita que cambia. Mira en Francia los ecologistas han ganado las elecciones en ciudades como Lyon y Burdeos, y ahora el Macron le ha visto las orejas al lobo y ha dicho que se va a gastar 15.000 millones de eurazos en promover una economía más ecologista. Flipa con los franceses, aquí todavía tenemos negacionistas del cambio climático que se envuelven en patriotismo fascista y están sacando cada vez más respaldo con su odio y su mal rollo… pero es lo que hay. Mi Pepe dice que los franceses tienen cosas muy buenas, pero sus quesos de untar son una mierda comparado con el Cabrales. Ya ves hija, cuando habla de comida le sale el punto chovinista. Por cierto, se está poniendo como para ir a la playa sin flotador, pero dice que antes de que el mundo se vaya al carajo él se lo va a comer por los pies. Muy chulito, pero no veas como tira de Almax por la noche y de Omeprazol por la mañana, creo que la mitad de la facturación de estas dos farmacéuticas la genera él.

¿Qué me dices? ¿Que te han alargado el ERTE?... Ay cosita, intenta no agobiarte demasiado, y si la cosa se tuerce aún más tiramos de cama plegable en el salón y nos arrejuntamos como cuando íbamos de acampada… Sí, lo sé. La pandemia me ha dejado un puntito ñoño y nostálgico que no puedo quitarme de encima. Pero con dos Grahame Pearce bien fresquitas… Sí la birras artesanas que hacen en Sant Climent y que están que te mueres, las penas son otra cosa. Mira chica, si el fin del mundo en lugar de bailando, que horteras los novios que ponían esto, nos pilla tosiendo, que al menos no nos falte un poco de lúpulo para ir tirando. Te dejo bonita, nos llamamos la semana que viene. Y ya sabes, que tenga un feliz jueves como los queridos lectores del articulista del que te hablé. Te quiero Mari.

