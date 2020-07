Fets i paraules

La distància entre les paraules i els fets no deixa de créixer. Les primeres s’imposen, i els altres cada dia importen menys, en aquesta societat líquida. Ho hem vist aquesta setmana.

Dalt sa Quintana de Ciutadella hi ha un problema de convivència des de fa molts però que molts anys. Quan es va desmantellar la planta de gas butà ja hi anaven grups de gent a fer barbacoes i els vesins es queixaven. Ara, els grups juguen a futbol i fan festes a la plaça Jamma i els vesins ja no en poden més, fins al punt que el Defensor del Poble ha demanat a l’Ajuntament que doni prioritat al descans dels vesins abans que al dret a l’oci dels altres. Es dóna la circumstància que durant tots aquests anys aquest grup ha estat format per persones de la comunitat equatoriana. L’Ajuntament vol desmuntar les porteries on juguen a futbol i desplaçar les seves trobades a una tanca del polígon industrial, una idea que no és nova.

Hi ha equatorians que troben que identificar la nacionalitat al diari d’aquest grup de la plaça Jamma és discriminatori perquè generalitza. Si s’han sentit ofesos els hi deman disculpes. El que em crida l’atenció és que molta altra gent veu l’arbre de la referència als equatorians i no veu el bosc del problema de convivència, la incapacitat històrica per resoldre’l i com uns fets i no unes paraules estan incrementant el sentiment racista d’alguns vesins. Estem sotmesos a la imposició de la correcció de les formes, a llimar la duresa de les paraules, encara que els fets es puguin arraconar. No interessa tant resoldre un problema com que aquest sigui explicat sense ferir cap sensibilitat.

Per contrast, as Castell, el regidor Gonçal Seguí dimiteix perquè va donar permís de paraula al propietari de quatre cavalls perquè poguessin pasturar per un terreny municipal. Una errada administrativa sense cap rellevància aparta una persona ben preparada d’un càrrec públic. Abans, fa anys, els pactes se signaven de paraula. Avui la paraula és la pedra de la fona. I els fets no importen gaire. Les paraules escandalitzen, els fets...