Tercer artículo ‘neonormal’

¿Sí? Dígame…Mari, preciosa, que guay que llames tú esta semana. Y encima al fijo, que siempre tiene ese cosquilleo de no saber quien llama hasta que no lo coges. Cuéntame, ¿cómo lo llevas?...Me alegro, si a pesar del ERTE la empresa está aguantando es buena señal, …Pero chica, como ya te dije, si la cosa se pone aún más fea que nos pille juntitas y si tu quieres revueltas…No, no creo que al Luis y al Pepe les importe. Si está charla fuera por whatsap ahora te mandaría el emoticono del ojito guiñado, seguido de la bailaora y el de me parto de risa hasta que se me salten las lágrimas. Mira, en las épocas mas oscuras quien tiene salud y amigos lo tiene todo…Tú ya me entiendes.

Ay nena, voy tachando días en el calendario a ver si pasan rápido estas tres semanas, que se me están haciendo más largas que un día de confinamiento sin Neflix…No, no tenía cabeza para leer…Sí, ahora he recuperado un poquito el ritmo y estoy liada con la novela que me recomendó la gente de la librería Espai 14 de Maó…Sí, esa gente para mí son unos valientes, se está despreciando tanto a la cultura en todas sus vertientes, que da gusto ver como resiste ese pequeño templo de los libros.

Bueno, como te decía me recomendaron la novela «1793» de un sueco de nombre impronunciable, Niklas Natt Och Dag, flipa, soy incapaz de pronunciar correctamente pollo Tikka Masala, y eso que me sale de rechupete, así que imagínate el nombre de este tío…Si, si, la novela muestra el Estocolmo del siglo XVIII y te das cuenta que toda esa mierda de ricos muy ricos y pobres rematadamente pobres, viene de muy lejos y parece que, pandemia por medio, seguirá por los siglos de los siglos. La Historia es tozuda como una mula Mari, como una mula con muy mala hostia.

Dime, ¿cómo lo llevas tu Luis?... Me alegro chica, siempre ha sido un tipo tranquilo… ¿El Pepe?...Sigue desquiciado, yo creía que cuando volvieran los partidos de su Atleti se relajaría un poquito, pero oye, que no le sirve ni aquello que repite su Cholo de: «partido a partido». El otro día me enseñó la noticia de que en Alabama se han organizado unas fiestas universitarias de la covid…Alucina chica, parece que ponían dinero en una olla e invitaban a gente contagiada sin que se supiera quienes eran...Pasado unos días el primero que comunicara nuevo contagio se llevaba el dinero de la olla… Mi Pepe va todo el día por la casa repitiendo: «nos vamos a extinguir porque somos gilipollas al cuadrado». Para que veas que ser universitario no demuestra que seas más inteligente, sencillamente que memorizas bien…Claro, en la Rey Juan Carlos ni eso, basta con tener carnet del partido…Por cierto, hablando de reyes, si mi suegro que se declaraba «juancarlista» levantara la cabeza fliparía con los tejemajenes del colega…Ya sabes, no te fíes de los campechanos que en cuanto pueden levantan las pasta de todos y se lo gastan en vicios caros…

¿Cómo?... Si Mari, por aquí estamos bien, en un pueblo se vive mejor, y si ese pueblo está en una isla del Mediterráneo pues mejor que mejor...Te acuerdas de lo pesadita que me ponía con aquella frase de Luther King: «si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy mismo plantaría un árbol». Pues chica, lo siento por la Pachamama y por el bueno de Martin, pero viendo cómo va la cosa, si supiera que el mundo mañana se va a la mierda, prefiero abrir unas cervezas bien frías y compartirlas contigo…Cosita, que tengas un feliz jueves como los queridos lectores del articulista ese del que te hablé. Te quiero Mari.