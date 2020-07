Els ciutadans paguen la factura

La por als rebrots de la covid-19 ha provocat l’adopció de noves mesures preventives. Una passa enrere. L’ús generalitzat de mascaretes, fins i tot a les trobades familiars i als restaurants. Les restriccions als locals d’oci. La limitació en concentracions de grups d’amics o famílies de 30 persones en un espai tancat i de 70 a un lloc obert. La suspensió de qualsevol acte a les festes de Maó. Hi ha un temor evident a una multiplicació dels contagis i a què la reactivació dels motors de l’economia en puguin ser una causa.

El Govern de l’Estat, primer, i el de Balears, després, s’han preocupat de marcar els límits de la llibertat per motius sanitaris. I la gran majoria acata i calla. Carreguen la responsabilitat damunt de l’esquena dels ciutadans, que ja suporten un sac molt feixuc per la crisi que just mostra les serves urpes. I per altra banda, no estan complint amb qüestions fonamentals que són de la seva competència. S’han deixat de fer els controls bàsics de temperatura i qüestionari a les arribades de l’aeroport i dels ports de Menorca. I a més s’ha esperat al fet que hi hagués un primer brot de covid-19 entre una família de turistes per activar un hotel de confinament, quan a Mallorca ja fa un mes que els tenen preparats. L’administració té la responsabilitat de gestionar les mesures de seguretat sanitària i no és acceptable que mentre ella es relaxa imposi als ciutadans un enduriment de les mesures preventives.

Està clar que no se superarà la crisi econòmica si no som capaços d’aturar la crisi sanitària. Però la sensació d’inseguretat que sembla créixer pot aturar qualsevol motor d’activitat. La por paralitza.

La situació sanitària a Menorca encara és positiva. No hi ha cap malalt de covid-19 a l’Hospital Mateu Orfila. N’hi haurà, però hem de poder assumir aquest risc, perquè la seguretat absoluta és sinònim de congelació i congelats no viurem.