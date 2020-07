Cuarta artículo ‘neonormal'

¿Cómo estás Mari? …Por supuesto que tengo un ratito para hablar por teléfono contigo. ¿Qué mierda de vida tendría si a pesar de las obligaciones no dispusiera de unos minutos para dedicarle a una amiga?...Sí, ya sé que hay gente que va todo el día de culo confundiendo lo urgente con lo importante, que frase más repelente me ha salido Mari, pero qué quieres que yo le haga. Si hay personas que deciden sacrificar sus amistades en pos del reconocimiento social, o de ganar pasta gansa para comprarse cosas muy caras, allá ellos con su culo… No chica, perfecta no soy, tú mejor que nadie sabes que tengo muchas miserias en el armario, pero a mis amigas no se las toca… Tienes razón, me parto cuando nos sale el punto choni de polígono.

¿Cuéntame, como lo lleváis por la gran ciudad?... Claro, imagino que debe ser agobiante con tanto calor y toda la mierda de la pandemia y sus rebrotes… Sí, aquí han puesto la mascarilla obligatoria desde que sales de casa… No tengo ni idea Mari de si será efectivo o no. Sé lo mismo de epidemiología que lo que sabía Pablo Escobar de derechos humanos, o lo que sabe el emérito campechano de honradez, es decir, nada de nada.

Por cierto Mari cuando vengas trae la bolsa aquella tan chula que te compraste el año pasado para ir a la playa… Porque no sé si nos cabrá todo lo que tenemos que llevar, apunta: la crema del sol, que parece que los rayos UVA van con muy mala leche. La pomada para las picaduras de medusa, aunque este año de momento se están portando y no han aparecido en masa, deben estar de cuarentena o montando fiestas clandestinas con las calaveras portuguesas…Sí, es verdad, hay las mismas neuronas en un banco de medusas que en algunas fiestas ilegales… Bueno sigo con la lista, la bolsita de las mascarillas para quitárnosla en cuanto toquemos arena, acuérdate de decirle a Luis que pille una del Atleti para Pepe… ya ves hija, hay que quererle como es. No viene el otro día a meterme la chapa sobre las elecciones en Galicia y Euskadi, como si por leerse cuatro páginas de prensa, que están más manipuladas que la cara de Meg Ryan , ya fuera un experto politólogo conocedor de la sociedad vasca y gallega…Mira chica, lo único que sabe es que le encanta la tarta de Santiago y nunca dice que no a un buen marmitako, así se está poniendo…

Más cositas, el hidrogel, por si compramos un helado en el chiringuito, aunque viendo las duchas de algunas playas más vale darse un baño de salfumán al llegar a casa. El repelente de mosquitos, el fuerte, porque los mosquitos tigres pican a todas horas los jodios y los autóctonos no dejan títere con cabeza cuando cae el sol. El After Sun, porque nos vamos a poner rojas como tomates de las ganitas que tenemos después de tanto estrés y tanto encierro… No, la nevera gorda para las cervezas no la traigas que ya la hemos pillado nosotros…Sí Mari, es más difícil mantener la cerveza fría en verano que escuchar a Trump decir algo sensato… Por cierto, debe estar contento porque aquello de «America first» se ha cumplido a rajatabla, son los primero en estar de mierda hasta el cuello, todos los imperios caen Mari, todos.

Pues creo que con eso y un tupper de sandia lo tenemos todo. Y si nos agobiamos un poquito tiramos de calitas de rocas, de Camí de Cavalls y de patio… Por supuesto, el caso es estar juntas Mari ya lo sabes. Nuestra Menorca es chiquita, pero nunca te la acabas… Que tengas un feliz jueves como los queridos lectores del articulista ese del que siempre te hablo. Te quiero Mari.



conderechoareplicamenorca@gmail.com