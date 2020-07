¡Al carajo con la nueva normalidad!

¿Cómo estás Mari preciosa?... ¿Tienes hecha ya la maleta?...Tú y el Luis siempre habéis sido muy apañados con esas cosas. Mi maleta siempre va llena de «por si acasos» que luego nunca utilizo y la de Pepe parece la mochila de un trastornado obsesivo compulsivo… Sí Mari, ya sabes que él se pone una semana antes a hacerla y la coloca como si estuviera haciendo un Tetris. Yo siempre le digo; «Pepe, por dios, esa hilera de calcetines perfectamente alineados da miedo, parecen la obra de un sicópata». Pero si se los muevo se le tuerce el gesto y le entran cagalinas… Ya, claro, cada una con sus manías… Es verdad, gracias al Pepe nunca hemos perdido un avión, siempre llega a los aeropuertos antes de que monten las pistas por si encontramos atasco… Que fuera de la Isla lo entiendo Mari, pero encontrar atasco de Sant Lluís a Maó en febrero, que es cuando solemos viajar, es complicado.

Por supuesto Mari, ya tenemos una balda de la nevera a rebosar de cervecitas… Pues claro cariño, después de un bañito entran solas y a ese momento del día de abrir unas cervezas con picoteo en el patio mientras charlas con los amigos yo no sé ponerle precio… Sí nena, ya lo hemos hablado muchas veces, hay personas que no lo valoran, pero qué le vamos a hacer nosotras. Creo que hay mucha gente que padece analfabetismo emocional, por eso las palabras «empatía» y «solidaridad» les suenan a suajili, es lo que hay Mari, y eso no hay pandemia que lo cambie.

No tengo ni idea de si nos volverán a encerrar o no, ni idea Mari. Lo que sí sé, y en esto coincido al cien por cien con Pepe, es que como vuelva a escuchar una vez más el «Resistiré» no respondo de mis actos… Joder nena, es que mucho aplaudir y mucho acto ñoño por los balcones, para en cero coma segundos dejar muy claro que el hombre es un lobo para el hombre mucho más de lo que hubiera imaginado el propio Hobbes. Y sabes lo que más me jode Mari, es que todo el mundo suelta sus opiniones sin el más atisbo de duda, por qué no reconocer de una puñetera vez que estamos más perdidas que un pulpo en un garaje, y que los medio de desinformación no ayudan nada a clarificar las cosas…Tienes razón, tengo que frenar, que cuando me enciendo me descontrolo más que una mona con un Satisfayer.

Normal mujer, normal que los nervios ante la incertidumbre estén presentes, yo no encuentro nada mas terapéutico que meter el culo en el mar… Sí Mari, tenemos algún sitio nuevo para enseñaros, hay una mini calita de rocas que es una delicia, y si vamos tempranito estaremos más solas que la una… Dile a Luis que se traiga los escarpines, que sus pies delicaditos de urbanita no llevan bien bañarse en las calas de roca… Sí Mari, la verdad es que es una risa verle dar saltitos ridículos hasta tocar el agua… Claro que lo pasaremos bien, como no tenemos sangre azul no necesitamos ir de caza mayor, ni tener una maquina de contar billetes en casa… Exacto Mari, con las pequeñas cosas lo pasamos mejor que Bob Marley en un coffee shop de Ámsterdam.

Hablando de Holanda, vaya movida chica, estos se piensan que cuanto peor para nosotras mejor para ellos, pues se van a quedar con cara de arenque crudo, porque si nosotras nos vamos al carajo, como se ha ido a la mierda eso de la nueva normalidad, ellos se van a quedar sin sitio donde ir a poner sus rosados culos al sol y sin nadie que les compre sus bulbos de tulipán… Ya no queda nada Mari, buen viaje y como le dice a sus queridos lectores el articulista ese del que siempre te hablo, que tengas un feliz jueves.

