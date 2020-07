Aforo limitado

Atravesando este verano sin caballos, nos dirigimos hacia un futuro sin coronavirus. Curiosa travesía. Paréntesis. Este año, foro virtual Menorca Illa del Rei. Nos hemos quedado con la miel en los labios de la Capella Davídica. El tema elegido será la Menorca pos-covid. Salvando las distancias, otro Any de sa Desgràcia para la Isla. Al final, también somos las desventuras que hemos ido superando con el paso del tiempo. Saldremos adelante, como tantas veces, aunque nos cueste mucho dolor, sudor y lágrimas.

En septiembre, la Escuela de Salud Pública tendrá más sentido que nunca. Una cita que no podrá ser en el Lazareto a causa de la pandemia. Confiemos en la Ciencia, aunque la Fe sea la otra cara de la moneda. Saber y creer no son incompatibles. Ni el que cree lo sabe todo, ni el que investiga no cree en nada. La armonía no está solo en la música. Nuestras vidas pueden ser armónicas o estridentes. Sonar mejor o peor. Transmitimos (y experimentamos) emociones como una vieja melodía. Hay tiempos de Allegro o de Adagio. No hay que perder el ritmo. Para entender lo que pasa, necesitaremos afinar mucho. Aguzar el oído. Y hacer oídos sordos al ruido y a las distracciones sin importancia.

Ni desesperar ni esperar de brazos cruzados. Equilibrio. Ni todo es tan negro ni todo color de rosa. El cromatismo de la realidad es variado, diverso, riquísimo… esforcémonos en no empobrecerla con nuestros absurdos temores y prejuicios.