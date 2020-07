La tribu de los covidianos

¿Sí, diga?... Eh Mari, que bien que estéis ya en el aeropuerto… Sí hija, sé que da cosilla ver un aeropuerto tan vacío. Normalmente son como hormigueros llenos de gente a todas horas que pululan de un sitio para otro arrastrando maletas, entre las luces de las tiendas y el sonido de megafonía que te recuerda que tengas tus pertenencias controladas en todo momento. Más vale que hubieran controlado otras cosas, ¿no te parece?... Sí, a mí también me sigue llamando la atención que para acceder a las puertas de embarque te obliguen a pasar por una tienda… Es el capitalismo amiga, o lo era, porque está todo patas arriba. Una cosa te pido Mari, no te pongas veinte perfumes de los que tienen de muestra, te lo pido por favor, que entre la mascarilla, el hidrogel y el calor que hace ya tenemos bastante para marearnos sin necesidad de sumarle miles de aromas en un totum revolotum que tira de espaldas a cualquiera… Ya ves cosita, me ha salido un latinajo.

¿Cómo?... No me puedo creer que a Luis le haya entrevistado un reportero de esos que buscan reportajes chorras para entretener a las mentes espesas que ven los programas veraniegos de tarde. Imagino que le habrá preguntado adónde va de vacaciones… No puede ser, me parto, aunque conociendo a Luis y su afición casi enfermiza por las series no me extraña que le haya dicho que vivimos en una especie de capítulo de «Black Mirror» y que lo mejor que podemos hacer es buscarnos un abogado tipo Saul Goodman, como el de «Breaking Bad», para que busque rendijas del sistema que nos ayuden a sobrevivir… Sí, tienes razón, seguro que se hace viral como el friki más cansino del año, aunque el listón está muy alto, chica.

Hablando de frikis, estoy flipando con una cosa nena… No, no es que el bikini del año pasado me esté perfecto, no seas mala, que ya sabes que nosotras siempre estamos más divinas que humanas, y al que no le guste que se ponga la mascarilla en los ojos… No te rías Mari… Ah, sí, lo que me hace flipar es la cantidad de teorías conspiranoicas que pululan por las redes. Es de circo Mari, resulta que todos los iluminados que han visto la verdad absoluta nos llaman covidianos a los alienados que nos negamos a ver el autentico sentido de todo esto… Cuanto menos es contradictorio, porque muchas de las teorías de los iluminatis de internet coinciden, ya sean amantes de la Pachamama nivel new age de ascensor, ya sean de la extrema derecha americana más rancia que invocan el poder de dios para combatir a Satán y sus nanochips. Yo que sé Mari… se me escapa casi todo, pero todos los conspiranoicos utilizan internet, ordenadores y móviles para colgar videos en YouTube o Instagram explicando que la culpa es de los que facilitan YouTube e Instagram… un galimatías de la hostia, chica.

Olé, qué bien que salga en hora. Ya sabes, en cuanto aterrices me mandas un whatsapp, que en diez minutos estoy en el aeropuerto… ventajas de Menorca… El Pepe se pone muy pesado contando siempre que se vino a la Isla hace treinta años porque no aguantaba las distancias de la gran ciudad, y que la Isla le abrazó con delicada calidez, y eso que se vino en febrero… ya sabes, sus cositas de poeta frustrado… Claro Mari, está deseando que lleguéis. Abriremos unas cuantas cervezas para que aguantéis sus primeras chapas. Ya sabes cómo se sobreemociona cuando tiene a su gente querida cerca…Venga, apaga y embarca. Buen vuelo y que tengamos, como les desea a sus queridos lectores el articulista ese del que tanto te hablo, un feliz jueves.



