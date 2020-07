El sentit social

La Policia Local de Maó ha interposat durant el cap de setmana un total de 24 denúncies per no dur la mascareta obligatòria. Dos dies llargs, on s’han denunciat 13 persones per participar en «botellots» i una baralla a la zona d’oci del port de Maó que va acabar amb dos agents ferits, també relacionada amb el consum d’alcohol. L’ajuntament, al seu comunicat, feia una crida a la col·laboració i la disciplina social.

Em sap greu que ens comportem així. L’aparició sobtada de la pandèmia ha provocat una crisi mundial sense precedents. Les nacions es miren unes a d’altres, i per a elles mateixes més que mai. Por al contagi, gent malalta atemorida, desfeta econòmica, i sense el tractament ni la vacuna de xoc. La situació d’avui, els rebrots, fan preveure el confinament sectorial a l’inici de la tardor. En l’àmbit laboral, ens passem el dia queixant-nos i reclamant i exigint als estats.

La lluita contra aquest enemic de la humanitat s’ha de dur en forma global. Ni l’all ni l’alcohol, ni la vareta màgica ho aclariran, i tota la societat sencera necessita disciplinar-se i actuar amb sentit social. Fer país ens obliga a fer les coses molt millor individualment i col·lectivament. La reducció del virus serà més segura si els afectats col·laboren i els demés cooperem en la seva expansió.

La iniciativa popular pot ajudar moltíssim i tots hem d’estar units per fer-hi front.